زيلنسكي يتوجه للسعودية لمشاركة القمة العربية

وأضاف أن زيلينسكي سيسافر بعد ذلك إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان على متن طائرة حكومية فرنسية.



وفي وقت سابق، الجمعة، قال مسؤول أمني أوكراني كبير، إن زيلينسكي سيتوجه إلى اليابان لحضور قمة زعماء مجموعة السبع.



وقال أأمين مجلس الأمن والدفاع القومي، أوليكسي دانيلوف، للتلفزيون الرسمي "أشياء مهمة للغاية سيتم تحديدها هناك لذا فإن وجود رئيسنا أمر ضروري جدا للدفاع عن مصالحنا".



وذكرت وكالة بلومبرغ، الجمعة، أن زيلينسكي سيتوجه شخصيا إلى اليابان للمشاركة في القمة.



وكانت وكالة فرانس برس ذكرت في تقرير سابق أنه يتوقع أن يلقي زيلينسكي كلمة مسجلة بالفيديو أمام القمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع نفي الحكومة اليابانية التكهنات بأنه قد يظهر شخصيا في اللحظة الأخيرة.



وتفتتح المحادثات رسميا بعد ظهر الجمعة، بعد اصطحاب رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، قادة المجموعة في زيارة إلى حديقة السلام في هيروشيما لوضع أكاليل على النصب التذكاري لضحايا القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما.