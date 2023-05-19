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الجمعة 19 أيار 2023 ساعة 12:57

برسالة شديدة اللهجة..كوريا الشمالية تحذر واشنطن وسيئول

برسالة شديدة اللهجة..كوريا الشمالية تحذر واشنطن وسيئول
ومن المقرر أن تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التدريبات في الفترة من 25 أيار/مايو إلى 15 حزيران/يونيو بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة التحالف بين البلدين.

ويتوقع أن تشمل التدريبات أنظمة أسلحة متطورة، بما في ذلك مقاتلات الشبح "إف35- آيه" وطائرات مروحية هجومية طراز "آيه إتش64-"، ودبابات "كيه 2"، وقاذفات صواريخ متعددة طراز "تشونمو".

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن التدريبات "سلسلة وتمديد للتدريبات الحربية ضد كوريا الشمالية"، وأوضحت أن مثل هذه التدريبات ضد "القوى النووية"هي"مجرد هراء".

كما أصدرت بيونغ يانغ تحذيرا ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن "التدريبات الحربية الخطيرة" ستجرى "في منطقة تبعد بضعة كيلومترات فقط عن جبهتنا".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في نشرة باللغة الإنجليزية إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "لا بد أن تواجها ردود فعل مماثلة لما تثيرانه من ضجة جنونية في الحرب النووية".

وفيما بدا أنه تبرير واضح للتطويرات النووية والصاروخية، أكدت الوكالة أن تجهيز كوريا الشمالية نفسها بوسائل أقوى للدفاع عن النفس من أجل مواجهة الوضع الخطير السائد والتهديدات المحتملة يعتبر "حقا مشروعا".
رقم : 1058768
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