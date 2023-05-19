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الجمعة 19 أيار 2023 ساعة 13:10

تشديد حزب الله وفتح على وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة العدو

تشديد حزب الله وفتح على وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة العدو
ضم الوفد معاون مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في الحزب خليل حسين يرافقه مسؤول العلاقات مع المخيمات أبو وائل زلزلي، والشيخ محمد مؤنس، ومسؤول لجان العمل في المخيمات في منطقة صور أبو فتحي .

وعرض الجانبان التطورات والمستجدات في المنطقة، مؤكدين أن "الانتصار الأخير الذي حققه الشعب الفلسطيني على العدو الصهيوني يعتبر معركة من معارك الشعب الفلسطيني، هذا الشعب المناضل الذي أكد ابناؤها انهم مستمرون في المقاومة على طريق الشهداء حتى تحقيق النصر والتحرير والعودة.

وشدد الجانبان على ان وحدة الشعب الفلسطيني هي السلاح الأقوى في مواجهة مخططات العدو الصهيوني وفي مقدمتها تهويد مدينة القدس والتوسع الاستيطاني وشطب حق العودة، مؤكدين أن كيان الإحتلال بات اليوم عاجزا بكل ترسانته العسكرية واستخباراته الأمنية على مواجهة العمليات الفدائية من خلال الأسلحة الحربية وعمليات الطعن والدهس، وبالاخص عمليات الذئاب المنفردة التي تؤلم العدو.

واعتبرا أن استهداف جيش الإحتلال وطائراته لاطفال ونساء فلسطين في معركة ثأر الاحرار خرق لكل المواثيق الدولية والاعراف الانسانية، وكشف الوجه الحقيقي لهذا الكيان الإرهابي ووحشية قادته وجيشه منذ مجازر قبية وبلد الشيخ ودير ياسين وكفر قاسم وقانا والمنصوري وغيرها من المجازر.

وتوجه الجانبان بالتحية للشهداء الذين ارتقوا على طريق تحرير فلسطين منذ ما قبل النكبة مرورا بمعركة الكرامة الخالدة والانتفاضتين وصولا لمعركة ثأر الأحرار بالأمس القريب، مؤكدين أن شبلا من أشبال فلسطين وزهرة من زهراتها سيرفعان علم فلسطين فوق مآذن وكنائس القدس واسوارها.
رقم : 1058769
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