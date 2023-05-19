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الجمعة 19 أيار 2023 ساعة 14:44

الشيخ دعموش: معادلات الصراع ‏مع الاسرائيلي تتغيّر لمصلحة محور المقاومة

الشيخ دعموش: معادلات الصراع ‏مع الاسرائيلي تتغيّر لمصلحة محور المقاومة
“معادلات الصراع ‏مع الاسرائيلي تتغير لمصلحة محور المقاومة، فالعدوان الصهيوني الأخير على غزة فشل، ولم ‏يستطع الاسرائيلي تحقيق ما كان يريده من العدوان الغادر،  فأحد أهم الأهداف التي أرادها ‏نتنياهو من العدوان وقتل قادة من سرايا القدس مع نسائهم وأطفالهم كان ترميم الردع الاسرائيلي ‏المتآكل، لكن لم تؤد المعركة الى ترميم قدرة الردع الاسرائيلية، وبقيت معادلة الصراع في غزة ‏على حالها ولم يستطع الاسرائيلي ان يفرض معادلات جديدة بدليل ان الصواريخ بقيت تنهمر ‏على عمق الكيان الصهيوني حتى اللحظة الاخيرة”.‏

وقال سماحته: “عندما يدعي نتنياهو انه استطاع استعادة الردع في غزة فإنه يكذب على الرأي العام ‏الاسرئيلي، لأن المعادلة التي أرستها معركة ثأر الأحرار هي أن  أي عملية اغتيال في المستقبل ‏لأي مجاهد او قائد في قطاع غزة لن تمرّ  إنما ستؤدي إلى مواجهة واسعة كما حصل الأسبوع ‏الماضي، وستنهمر الصواريخ مجددا على امتداد الأراضي المحتلة بما فيها تل ابيب والقدس ‏وتشل الكيان وأمنه ومجتمعه كما شلته في الاسبوع الماضي”‎.‎

وأكد الشيخ دعموش  أن “اسرائيل فشلت وهزمت في غزة أمام فصيل واحد هو الجهاد الاسلامي، فكيف سيكون ‏حالها اذا واجهت كل فصائل المقاومة الفلسطينية مجتمعة؟ وبالتالي كيف سيكون مصيرها اذا ‏توحدت الساحات وفتحت الجبهات وانهمرت الصواريخ من كل حدب وصوب على الكيان ‏الصهيوني؟ “. ‏

ورأى أن “إسرائيل لم تعد قادرة على تغيير معادلة تساقط الصواريخ على الكيان امام اي عدوان ‏على فلسطين او لبنان، وهذا تطور نوعي واستراتيجي في مسار الصراع استطاعت المقاومة في ‏لبنان وفلسطين ان تفرضه على العدو”، مشددا على ان “هذا إنما هو ببركة الارادة والجهاد ‏والصمود والثبات والتضحيات ودماء الشهداء والقيادة الحكيمة والاحتضان الشعبي الكبير ‏للمقاومة‎ ‎‏”.‏
رقم : 1058782
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