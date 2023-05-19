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الجمعة 19 أيار 2023 ساعة 15:59

مدعي عام ايران: سنتصدى لمزعزعي الأمن العام من الفضاء السيبراني

مدعي عام ايران: سنتصدى لمزعزعي الأمن العام من الفضاء السيبراني
جاء ذلك في كلمته التي القاها في الملتقى الـ 23 للإدعاء العام ومحاكم الثورة الاسلامية والمحاكم العسكرية والمحكمة الخاصة برجال الدين الذي اقيم في مدينة مشهد المقدسة، موضحا أن قضايا المجتمع كانت تتطلب تشكيل 3 ورشات عمل تخصصية، الاولى تعنى بالامن والحرب الهجينة، والثانية تخص الحقوق العامة ودعم الانتاج وكانت الثالثة تؤكد على قضية تطوير وترقية المحاكم.

وأضاف المسؤول قائلا: لقد استطاع المدعون العامون والقضاة في شتى ارجاء ايران الاسلامية العام الماضي ومن خلال قراراتهم الجيدة الحيلولة دون بلوغ الاعداء مآربهم، وتم هذا العمل من قبل زملائنا الذي يعتبر عملا جيدا للغاية.

واعتبر الشيخ " منتظري " اصدار قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي قرار العفو الواسع النطاق بحق المحكومين نتيجة أحد الأعمال التي قام بها زملاؤه وكان لها الأثر الكبير للغاية في العوائل وبين المجتمع الايراني والرأي العام وخلق أجواء طيبة.

وشدد على أن أحد أهداف الادعاء العام من عقد هذا الملتقى هو توحيد الرؤى بين القضاة والمدعين العامين في اتخاذ القرارات كي يستطيعوا مواصلة هذا النهج في مختلف القضايا.

وأوضح قائلا: ان نقل القضايا التي يواجهها المجتمع الى المدعين العامين وكذلك نقل التجارب فيمابينهم، يعتبر من الأهداف الاخرى لعقد الملتقى المذكور، وذلك لأنهم شاهدوا خلال الزيارات التي قاموا بها الى المحافظات أن بعض الأعمال التي يعتمدها المدعون العامون فيها ضرورية لنقلها الى المحافظات الاخرى.
رقم : 1058791
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