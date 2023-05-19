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الجمعة 19 أيار 2023 ساعة 16:09

ما الذي اختلف في مسيرة اعلام الصهيوني عن الأعوام السابقة؟

ما الذي اختلف في مسيرة اعلام الصهيوني عن الأعوام السابقة؟
وجرت تلك المسيرة الاستفزازية في باحات الأقصى في ظل تأهب سياسي واستنفار عسكري وأمني صهيوني طال القدس والضفة ومحيط غزة والارضي 48 فضلا عن الحدود مع لبنان وسوريا خوفا من رد فعل المقاومة.

ويرى محللون سياسيون، أن مسيرة الاعلام تقليد عنصري صهيوني بدأ منذ عام 1968 للاحتفال باحتلال القدس، تهدف الى تهويد وفرض السيطرة الصهيونية عليها.

ويضيف، أن مسيرة الاعلام الصهيونية هذا العالم شهدت تحشيدا خطير من قبل ما يدل الى تطرف حكومة "نتنياهو".

ومن جانبهم يرى اعضاء في المبادرة الفلسطينية أن مسيرة الاعلام الصهونية فشلت، وأن هلع والتحشيد الصهيوني في هذه المسيرة يعتبر شعور بالنقص امام الشعب الفلسطيني.

ويضيف، أن شعور الصهانية بالنقص امام الشعب الفلسطيني نابع عمن معرفتهم انها محتلون لارض فلسطين وبان القدس والاقصى حق الشعب الفلسطيني المشروع.

وينوه الاعضاء في المبادرة الفلسطينية الى أن ابناء الشعب الفلسطيني استطاعوا من خلال رفع العلم الفلسطيني والتصدي للصهاينة أن يفشلوا مسيرة الاعلام الصهيونية.

ويوضح الاعضاء في المبادرة الفلسطينية المقصد الحقيقي من مسيرة الاعلام الصهيونية هو دخول المسجد الاقصى المبارك ولكن الخشية من رد فعل وصواريخ المقاومة الفلسطينية بعد ما دكت في معركة انتصار ثار الاحرار وسط تل أبيب منعتهم من دخول الاقصى وكذلك تنظيمها قبل يوم من موعدها المقرر لتجنب الاحتكاك بالمصلين.

من جانبهم يؤكدون قياديون في حركة الجهاد الاسلامي "خضر حبيب" أن مسيرة الاعلام مشروع صهيوني من اجل تهويد القدس والمسجد الاقصى المبارك، لذا يجب على كل الشعب الفلسطيني التصدي لهذا المشروع.

ويقول القياديون، إن كيان الاحتلال الصهيوني يحاول من خلال مسيرة الإعلام أن يفرض وقائع المشروع الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني من أجل إعلان السيطرة الكاملة على القدس.

ويضيف، أن مشروع كيان الاحتلال الصهيوني هو هدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يجب عليه يواجه هذا المشروع.

ويشدد القياديون في الجهاد الاسلامي، أن تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك قضية تمس كل الشعب الفلسطيني، لذا يجب على الشعب الفلسطيني أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية.

ويشير القياديون إلى أن المقاومة الفلسطينية تخوض المعارك لمواجهة المشروع الصهيوني، وأخرها انتصار الأحرار الذي انتصرت فيه المقاومة بأخذ الثأر لدماء ستة من قادة حركة الجهاد والنساء واالاطفال الأبرياء بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
رقم : 1058796
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