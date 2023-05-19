محرابيان: حكام أفغانستان نقلوا المياه مرارا من سد كاجاكي لولاية نيمروز

وبحسب الموقع الاعلامي لوزارة الطاقة فان الوزير الايراني قال: بحسب معاهدة نهر هيرمند بين ايران وافغانستان عام 1972، فإن الأخيرة تعهدت بتسليم ايران حقها من مياه نهر هيرمند في موعده المحدد، وعليها ازالة كل العراقيل السياسية والتقنية وتسليم حق الشعب الايراني في حدود كلا البلدين.



وأشار وزير الطاقة إلى شروط تزويد محافظة سيستان وبلوشستان بالمياه في معاهدة هيرمند، وقال: كما أشار رئيس الجمهورية، فإنه وفقا للقوانين الدولية والنص الدقيق لمعاهدة هيرمند، قررت الحكومة استعادة حقوق الشعب الايراني ومتابعة هذه القضية بجدية حتى يحصل الشعب الايراني على حقوقه كاملة بناء على المعاهدة القائمة.



كما أكد الوزير " محرابيان " وجود المياه في سد كاجاكي عند منبع هيرمند الحدودي، مشيرا الى أن هذا الأمر موثوق به من خلال معلوماتنا وبياناتنا العالمية وحتى حكام افغانستان اكدوا ذلك ايضا.



وتطرق الى نص معاهدة نهر هيرمند وقال: انه وبناء على هذه المعاهدة بين ايران وافغانستان بخصوص حق ايران من هذا النهر، فإن افغانستان ملتزمة بتسليم هذا الحق للجمهورية الاسلامية الايرانية في موعده المحدد، وعلى طالبان ازالة العراقيل السياسية والتقنية التي تعترض الحق المذكور.