الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 19 أيار 2023 ساعة 16:13

محرابيان: حكام أفغانستان نقلوا المياه مرارا من سد كاجاكي لولاية نيمروز

محرابيان: حكام أفغانستان نقلوا المياه مرارا من سد كاجاكي لولاية نيمروز
وبحسب الموقع الاعلامي لوزارة الطاقة فان الوزير الايراني قال: بحسب معاهدة نهر هيرمند بين ايران وافغانستان عام 1972، فإن الأخيرة تعهدت بتسليم ايران حقها من مياه نهر هيرمند في موعده المحدد، وعليها ازالة كل العراقيل السياسية والتقنية وتسليم حق الشعب الايراني في حدود كلا البلدين.

وأشار وزير الطاقة إلى شروط تزويد محافظة سيستان وبلوشستان بالمياه في معاهدة هيرمند، وقال: كما أشار رئيس الجمهورية، فإنه وفقا للقوانين الدولية والنص الدقيق لمعاهدة هيرمند، قررت الحكومة استعادة حقوق الشعب الايراني ومتابعة هذه القضية بجدية حتى يحصل الشعب الايراني على حقوقه كاملة بناء على المعاهدة القائمة.

كما أكد الوزير " محرابيان " وجود المياه في سد كاجاكي عند منبع هيرمند الحدودي، مشيرا الى أن هذا الأمر موثوق به من خلال معلوماتنا وبياناتنا العالمية وحتى حكام افغانستان اكدوا ذلك ايضا.

وتطرق الى نص معاهدة نهر هيرمند وقال: انه وبناء على هذه المعاهدة بين ايران وافغانستان بخصوص حق ايران من هذا النهر، فإن افغانستان ملتزمة بتسليم هذا الحق للجمهورية الاسلامية الايرانية في موعده المحدد، وعلى طالبان ازالة العراقيل السياسية والتقنية التي تعترض الحق المذكور.
رقم : 1058798
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل ستحل محادثات جدة أزمة السودان؟
هل ستحل محادثات جدة أزمة السودان؟
هل وضع النهضة الهزيل محلياً وإقليمياً عجل من نهاية الغنوشي؟
هل وضع النهضة الهزيل محلياً وإقليمياً عجل من نهاية الغنوشي؟
19 أيار 2023
آیة الله رئيسي يؤكد على تصدي الجرائم المنظمة في سيستان وبلوجستان
آیة الله رئيسي يؤكد على تصدي الجرائم المنظمة في سيستان وبلوجستان
19 أيار 2023
رئيسي: من يمس الوحدة الوطنية يتماشى مع استراتيجية العدو
رئيسي: من يمس الوحدة الوطنية يتماشى مع استراتيجية العدو
19 أيار 2023
سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
19 أيار 2023
هل يمكن للرياض أن تلعب لعبة مزدوجة مع طهران؟
هل يمكن للرياض أن تلعب لعبة مزدوجة مع طهران؟
18 أيار 2023
رئيسي يحذر طالبان بشأن حقوق إيران في المياه
رئيسي يحذر طالبان بشأن حقوق إيران في المياه
18 أيار 2023
الرئيس رئيسي يحذر السلطات الأفغانية بشأن حق مياه هيرمند
الرئيس رئيسي يحذر السلطات الأفغانية بشأن حق مياه هيرمند
18 أيار 2023
هل بناء ممر "شمال –جنوب" يفيد الروس أم إيران؟
هل بناء ممر "شمال –جنوب" يفيد الروس أم إيران؟
18 أيار 2023
خشية الصهاينة من الرد الانتقامي للمقاومة في "مسيرة الأعلام"
خشية الصهاينة من الرد الانتقامي للمقاومة في "مسيرة الأعلام"
18 أيار 2023
منافسة ساخنة بين أردوغان وكليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات
منافسة ساخنة بين أردوغان وكليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات
18 أيار 2023
قائد الثورة : الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية مقابل الكفر والظلم والغطرسة
قائد الثورة : الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية مقابل الكفر والظلم والغطرسة
17 أيار 2023
هل يمكن أن يؤدي اجتماع موسكو الرباعي إلى لقاء بين الأسد وأردوغان؟
هل يمكن أن يؤدي اجتماع موسكو الرباعي إلى لقاء بين الأسد وأردوغان؟
17 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
هل بناء ممر "شمال –جنوب" يفيد الروس أم إيران؟
بارقة أمل في إنهاء شغور کرسي الرئاسة في لبنان
"يوم النكبة" مرآة لـ75 سنة من المعاناة الفلسطينية