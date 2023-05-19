الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 19 أيار 2023 ساعة 18:18

الخارجية الايرانية: افغانستان ملزمة بتأمين الحصة المائية لايران في نهر هيرمند

الخارجية الايرانية: افغانستان ملزمة بتأمين الحصة المائية لايران في نهر هيرمند
وشددت الخارجية الايرانية في بيان اصدرته اليوم الجمعة ان أي ابداء رأي بشأن خفض منسوب نهر هيرمند يعتبر مرفوضا طالما لم يسمح للخبراء الايرانيين بزيارة (مجرى النهر) عن قرب.

وصدر بيان وزارة الخارجية الايرانية في اعقاب الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الاسلامية آية الله السيد ابراهيم رئيسي الى محافظة سيستان وبلوشستان يوم امس الخميس والتصريحات المتناقضة والبيان الصادر عن السلطات الحاكمة في افغانستان بهذا الصدد، حيث شدد بيان الخارجية الايرانية ان البيان الصادر عن السلطات الحاكمة في افغانستان يوم امس الخميس بشأن الحصة المائية لايران في نهر هيرمند هو غير صحيح وفيه معلومات متناقضة وان الخارجية الايرانية ترفضه بشدة.

واضاف بيان الخارجية الايرانية ان المعاهدة المبرمة بين ايران وافغانستان في 12 مارس 1972 حول مياه نهر هيرمند ، قد حددت الحصة المائية لايران في نهر هيرمند ودون أي لبس وبشكل صريح جدا وان افغانستان ملزمة بتأمين هذه الحصة المائية ويجب ان تمتنع عن القيام بأية خطوة تحرم ايران من جزء من حصتها المائية او بأكملها.

وشدد البيان ان حكام افغانستان ورغم تأكيدهم مرارا على الالتزام بتعهداتهم حسب تلك المعاهدة طوال عام ونصف مضت لكنهم لم ينفذوا عمليا تعهداتهم ولم يتعاونوا بشأن منسوب المياه وتأمين حصة ايران .

واضاف البيان بأن التصريحات العديدة الصادرة بهذا الشأن وطرح موضوع الجفاف وتراجع المنسوب في هيرمند تستلزم قيام الخبراء بمراجعتها وفق هذه المعاهدة وان الخبراء الايرانيين لم يختبروا بعد مصداقية هذه القضايا المطروحة ولذلك فان صدور مثل هذه المواقف هو غير قانوني ومرفوض.

وتابع بيان الخارجية الايرانية ان ايران تعاملت بحسن النية والتزمت بمبدأ حسن الجوار طوال السنة ونصف السنة الماضية فيما يخص القضايا المختلفة بين البلدين ومنها معاهدة هيرمند والحصة المائية ، وتفاوضت مع المسؤولين الافغان ، لكن عدم تنفيذ هذه المعاهدة وعدم تامين الحصة المائية لايران والاكتفاء باصدار بيانات سياسية من دون خطوات عملية ، يعتبر مرفوضا بالكامل وان ايران تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة وتؤكد مسؤولية افغانستان الكاملة بهذا الشأن.
رقم : 1058819
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل ستحل محادثات جدة أزمة السودان؟
هل ستحل محادثات جدة أزمة السودان؟
هل وضع النهضة الهزيل محلياً وإقليمياً عجل من نهاية الغنوشي؟
هل وضع النهضة الهزيل محلياً وإقليمياً عجل من نهاية الغنوشي؟
19 أيار 2023
آیة الله رئيسي يؤكد على تصدي الجرائم المنظمة في سيستان وبلوجستان
آیة الله رئيسي يؤكد على تصدي الجرائم المنظمة في سيستان وبلوجستان
19 أيار 2023
رئيسي: من يمس الوحدة الوطنية يتماشى مع استراتيجية العدو
رئيسي: من يمس الوحدة الوطنية يتماشى مع استراتيجية العدو
19 أيار 2023
سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
19 أيار 2023
هل يمكن للرياض أن تلعب لعبة مزدوجة مع طهران؟
هل يمكن للرياض أن تلعب لعبة مزدوجة مع طهران؟
18 أيار 2023
رئيسي يحذر طالبان بشأن حقوق إيران في المياه
رئيسي يحذر طالبان بشأن حقوق إيران في المياه
18 أيار 2023
الرئيس رئيسي يحذر السلطات الأفغانية بشأن حق مياه هيرمند
الرئيس رئيسي يحذر السلطات الأفغانية بشأن حق مياه هيرمند
18 أيار 2023
هل بناء ممر "شمال –جنوب" يفيد الروس أم إيران؟
هل بناء ممر "شمال –جنوب" يفيد الروس أم إيران؟
18 أيار 2023
خشية الصهاينة من الرد الانتقامي للمقاومة في "مسيرة الأعلام"
خشية الصهاينة من الرد الانتقامي للمقاومة في "مسيرة الأعلام"
18 أيار 2023
منافسة ساخنة بين أردوغان وكليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات
منافسة ساخنة بين أردوغان وكليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات
18 أيار 2023
قائد الثورة : الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية مقابل الكفر والظلم والغطرسة
قائد الثورة : الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية مقابل الكفر والظلم والغطرسة
17 أيار 2023
هل يمكن أن يؤدي اجتماع موسكو الرباعي إلى لقاء بين الأسد وأردوغان؟
هل يمكن أن يؤدي اجتماع موسكو الرباعي إلى لقاء بين الأسد وأردوغان؟
17 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
هل بناء ممر "شمال –جنوب" يفيد الروس أم إيران؟
بارقة أمل في إنهاء شغور کرسي الرئاسة في لبنان
"يوم النكبة" مرآة لـ75 سنة من المعاناة الفلسطينية