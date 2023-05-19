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الجمعة 19 أيار 2023 ساعة 18:29

صديقي: الأهمية التي يوليها نظامنا الإسلامي للفتيات لانظير لها في العالم

صديقي: الأهمية التي يوليها نظامنا الإسلامي للفتيات لانظير لها في العالم
وأشار سماحته في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت بامامته اليوم في باحة جامعة طهران الى الاهتمام الذي يوليه النظام الاسلامي في ايران والانجازات التي حققها قائلا: اننا نشاهد جميعا أن تطوير الحوزات العلمية للسيدات أدى الى أن تتخرج المئات من النساء من هذه الحوزات فيصبحن فقيهات ومجتهدات ومؤلفات ويتحولن الى مشاعل النور التي تضيء المجتمع الايراني طوال 43 عاما بعد انتصار الثورة المباركة.

وأضاف قائلا: ان هذا النظام حرص ايضا على الجانب العلمي للفتيات في مختلف المجالات بينها الرياضية حيث حصلت بناتنا في المسابقات الدولية بعد انتصار الثورة الاسلامية على ۸۰۰ ميدالية، مما يعكس القيمة التي يوليها الاسلام للفتيات والسيدات.

وقال سماحته في هذه الخطبة: ان الذين يعمدون الى تحريف حقائق الدين الاسلامي الحنيف والثورة الاسلامية في ايران ويحاولون نزع الهوية الاسلامية من النظام الاسلامي انما هم في ضلال.

وأشار الى انجازات الثورة الاسلامية وتابع قائلا: انه ورغم المشاكل الكثيرة حيث دخل العدو الساحة بكل امكاناته لتثبيط معنويات الشعب الايراني وفرض عليه حربا نفسية، الا ان العدو خرج من هذه الحرب وهو يجر أذيال الخيبة والخسران بفضل الصمود الذي سجله هذا الشعب بكل قوة واقتدار حفاظا على انجازات دماء الشهداء والامتثال لأمر الولي الفقيه.

وأضاف سماحته يقول: ان شعبنا المسلم سوف لايسمح للأعداء التقليل من شأن اقامة الشعائر الدينية مثل عيد الفطر ويوم انتصار الثورة الاسلامية، وذلك ايمانا منه بأن مع العسر يسرا.

وشدد " صديقي " على أن التعقيد الذي يشاهده الجميع في كيفية المؤامرات التي يحوكها الاعداء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وبدء الحرب الهجينة ضدها، انما يظهر اقتراب الشعب الايراني من القمة التي تنتظره.

وخاطب أبناء الشعب الايراني قائلا: لقد شاهدتم بأم أعينكم منذ انتصار الثورة الاسلامية مختلف انواع المؤامرات ووقفتم بوجها وقفة رجل واحد وصمدتم امام المتغلغلين وواجهتم الصعاب، لأنكم تحملون هدفا الا وهو تطبيق الاوامر الالهية.

ثم اشار الى قرب حلول عشرة الكرامة ذكرى مولد كريمة أهل البيت عليهم السلام السيدة فاطمة المعصومة (ع) بنت الامام موسى الكاظم (ع)، وإطلاق اسم يوم "الفتاة" وأكد أن هذه السيدة العظيمة تتميز بمكانة خاصة بين بنات الائمة المعصومين لانظير لها بعد واقعة عاشوراء.
رقم : 1058824
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