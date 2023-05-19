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الجمعة 19 أيار 2023 ساعة 18:30

السوداني يدعو إلى تكتل اقتصادي ويعلن عن مؤتمرات مرتقبة في بغداد

السوداني يدعو إلى تكتل اقتصادي ويعلن عن مؤتمرات مرتقبة في بغداد
واضاف السوداني في كلمته خلال انطلاق القمة العربية 32 في جدة بالسعودية أن المقدسات في فلسطين مازالات تنتهك الامر الذي يرفضه المجتمع العالمي والانساني.

و قال رئيس الوزراء العراقي ادعو الجامعة العربية لتطوير مناهجها و يجب علينا ان نتحرى كل زوايا التكامل الاقتصادي بين بلادنا ولذا ستسضيف العراق عده مؤتمرات منها بغداد 2023 موكدا أن بغداد تتطلع لعقد القمة العربية في العام 2025..

و صرح السوداني بأن آفة المخدرات تتطلب منا موقفا واحدا وحاسما من أجل وقف تفشيها في بلادنا العربية.

يشار إلى أنه انطلقت في مدينة جدة السعودية، أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، بمشاركة زعماء الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة.

وتتميز هذه القمة بحضور سوريا للمرة الأولى منذ غياب دام 12 عاما، ومن المقرر ان تناقش القمة مجموعة من الملفات العربية الراهنة، أبرزها عودة سوريا والأزمة في السودان، فضلا عن القضية الفلسطينة والتصعيد في قطاع عزة، بالإضافة إلى ملفات اليمن ولبنان وليبيا.

وقبل انطلاق اعمال القمة، استقبل ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء حمد بن سلمان، قادة الدول والوفود المشاركة في قمة جدة.
رقم : 1058825
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