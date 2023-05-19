الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 19 أيار 2023 ساعة 18:31

اعتصام حاشد أمام مقر سفارة الاحتلال بعمان تنديدا بمسيرة الأعلام

اعتصام حاشد أمام مقر سفارة الاحتلال بعمان تنديدا بمسيرة الأعلام
جاء ذلك تنديدا بالانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس، ورفضا لـمسيرة الأعلام الصهيونية، ودعما للمقاومة في قطاع غزة، ورفضا للسياسات الصهيونية المتطرفة.

وانتقد المشاركون في الاعتصام، الذي دعا إليه “الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن” (تجمع نقابي)، استمرار “العلاقات الدبلوماسية بين عمان وتل أبيب”، داعين “الحكومة الأردنية لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف الممارسات الصهيونية، كإلغاء اتفاقية وادي عربة (وقعت بين عمان وتل أبيب عام 1994) وإغلاق سفارة الاحتلال في عمّان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وإلغاء اتفاقيات الغاز واتفاق الماء مقابل الكهرباء”.

ورفع المشاركون في الاعتصام مئات الأعلام الفلسطينية والأردنية، ردا على “مسيرة الأعلام” الصهيونية يوم أمس أمام “باب العمود” بالقدس المحتلة.

وهتفوا بشعارات تؤكد على رفض التطبيع مع الاحتلال، مرددين “الرابية (مقر سفارة الاحتلال) بدها تطهير من السفارة والسفير”، “الحل السلمي ماله أساس، العين بالعين والرأس بالرأس”.

وقال الناشط النقابي، عبد الفتاح الكيلاني، إن هذه الفعالية تأتي ردا على تجاوزات الاحتلال، لا سيما من خلال مسيرة الأعلام التي نظمها المتطرفون الصهاينة في المسجد الأقصى يوم أمس الخميس في البلدة القديمة بالقدس المحتلة”.

وشدد على أنّ “المطلوب من كافة القوى الوطنية والحزبية والنقابية أن يكون لها موقف موحد ضد خطوات الاحتلال التهويدية في القدس المحتلة”.

وختم بالقول: “الاحتلال يستهدف الأردن تماما كما يستهدف الشعب الفلسطيني، وعليه فإن من المهم أن تتضافر كافة الجهود العربية والإسلامية لتقديم جميع أشكال الدعم للمقاومة الفلسطينية ونصرتها في مواجهة إجراءات التهويد الصهيونية”.
رقم : 1058826
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل ستحل محادثات جدة أزمة السودان؟
هل ستحل محادثات جدة أزمة السودان؟
هل وضع النهضة الهزيل محلياً وإقليمياً عجل من نهاية الغنوشي؟
هل وضع النهضة الهزيل محلياً وإقليمياً عجل من نهاية الغنوشي؟
19 أيار 2023
آیة الله رئيسي يؤكد على تصدي الجرائم المنظمة في سيستان وبلوجستان
آیة الله رئيسي يؤكد على تصدي الجرائم المنظمة في سيستان وبلوجستان
19 أيار 2023
رئيسي: من يمس الوحدة الوطنية يتماشى مع استراتيجية العدو
رئيسي: من يمس الوحدة الوطنية يتماشى مع استراتيجية العدو
19 أيار 2023
سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
19 أيار 2023
هل يمكن للرياض أن تلعب لعبة مزدوجة مع طهران؟
هل يمكن للرياض أن تلعب لعبة مزدوجة مع طهران؟
18 أيار 2023
رئيسي يحذر طالبان بشأن حقوق إيران في المياه
رئيسي يحذر طالبان بشأن حقوق إيران في المياه
18 أيار 2023
الرئيس رئيسي يحذر السلطات الأفغانية بشأن حق مياه هيرمند
الرئيس رئيسي يحذر السلطات الأفغانية بشأن حق مياه هيرمند
18 أيار 2023
هل بناء ممر "شمال –جنوب" يفيد الروس أم إيران؟
هل بناء ممر "شمال –جنوب" يفيد الروس أم إيران؟
18 أيار 2023
خشية الصهاينة من الرد الانتقامي للمقاومة في "مسيرة الأعلام"
خشية الصهاينة من الرد الانتقامي للمقاومة في "مسيرة الأعلام"
18 أيار 2023
منافسة ساخنة بين أردوغان وكليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات
منافسة ساخنة بين أردوغان وكليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات
18 أيار 2023
قائد الثورة : الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية مقابل الكفر والظلم والغطرسة
قائد الثورة : الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية مقابل الكفر والظلم والغطرسة
17 أيار 2023
هل يمكن أن يؤدي اجتماع موسكو الرباعي إلى لقاء بين الأسد وأردوغان؟
هل يمكن أن يؤدي اجتماع موسكو الرباعي إلى لقاء بين الأسد وأردوغان؟
17 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
هل بناء ممر "شمال –جنوب" يفيد الروس أم إيران؟
بارقة أمل في إنهاء شغور کرسي الرئاسة في لبنان
"يوم النكبة" مرآة لـ75 سنة من المعاناة الفلسطينية