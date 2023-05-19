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الجمعة 19 أيار 2023 ساعة 18:41

كارثة انسانية على وشك الوقوع في سيستان وبلوشستان الايرانية

كارثة انسانية على وشك الوقوع في سيستان وبلوشستان الايرانية
ازمة تسببت بها افغانستان بعدم سماحها، بوصول حصة ايران المائية من نهر هيرمند الحدودي المشترك، وعدم سماحها لوفود فنية ايرانية بقياس منسوب النهر، للتحقق من الادعاءات بشأن شح المياه.

ولذلك حذر الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي من انتهاك حقوق الشعب الايراني، لان حكومته عازمة على استعادة حقوقهم.

وقال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: "يجب ان لا يعتبر حكام افغانستان ان هذا الامر طبيعياً، وأن يتعاطوا مع هذه المسألة بجدية كبيرة، انا احذر مسؤولين وحكام افغانستان بان عليهم اعطاء اهالي محافظة سيستان وبلوشستان الايرانية حقهم من المياه نهر هيرمند في اسرع وقت".

وبدوره صرّح وزير الخارجية الإيراني "حسين امير عبد اللهيان" ان مطالبة إيران بحقوقها المائية من نهر هيرمند، حقها الطبيعي وستستخدم أدوات الضغط إذا لزم الأمر لإجبار السلطات الافغانية على منح ايران حقوقها المائية.

وعلى هامش زيارة رئيس الجمهورية إلى محافظة سيستان وبلوشستان، تطرق وزير الخارجية الى مطالبة إيران بحصتها من ماء نهر هيرمند مشيراً الى انه ووفقاً لمعاهدة هيرمند يتعين على الوفد الفني من وزارة الطاقة الإيرانية زيارة سد كجكي مع الجانب الأفغاني وقياس منسوب المياه.

واضاف امير عبد اللهيان انه و بناءً على هذا التقييم يجب الإعلان عما إذا كانت هذه المياه ستدخل منطقة سيستان أم لا في حالة تسرب المياه.

واكّد وزير الخارجية انه وفقاً للاتفاقية فهذا حق طبيعي لإيران وبأن هذا الأمر يتابع بجدية واهمية عالية.

كما ولفت امير عبد اللهيان الى انه إذا لزم الأمر سيتم استخدام أدوات الضغط لإجبار الحكومة الأفغانية في حال عدم تعاونها معنا في قضية منح ايران حقوقها المائية من نهر هيرمند.

تصريحات جادة، تلقتها طالبان، التي جددت على الفور تعهدها ببذل جهدها ليصل حق ايران المائي لها، رغم اعتبارها ان سبب الازمة هو الجفاف وانخفاض منسوب المياه.

وهو ما رد عليه وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، ان معيار وجود او عدم وجود مياه في النهر، هو التفقد الفني والموضوعي وليس اصدار بيان سياسي، بعد عدم وفاء كابول بالتزاماتها وفق معاهدة هيرمند وعدم سماحها للوفود الفنية بقياس منسوب المياه في النهر.

النهر الذي، كشفت صور التقطها قمر خيام الصناعي، بحسب منظمة الفضاء الايرانية، ان السلطات الافغانية حولت عمدا مسار نهر هيرمند وانشأت العديد من السدود في بعض مساراته ما منع من وصول المياه الى ايران.
رقم : 1058827
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