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الجمعة 19 أيار 2023 ساعة 19:50

امير عبداللهيان: نستمر في الاتصالات مع فرنسا لمعالجة سوء الفهم

امير عبداللهيان: نستمر في الاتصالات مع فرنسا لمعالجة سوء الفهم
واضاف امير عبداللهيان في مقابلة مع صحيفة فيغارو الفرنسية "انا ونظيرتي الفرنسية السيدة كاثرين كولونا على اتصال هاتفي مستمر وقد تباحثنا في بكين مؤخرا لاكثر من ساعتين ومحادثاتنا تناولت كافة القضايا التي يلفها سوء الفهم بيننا .

وتابع وزير الخارجية الايراني: لقد توصلنا الى اتفاقات بيننا ونتيجة لذلك حصل الافراج عن فرنسيين اثنين في ايران قبل ايام، نحن متفقون مع السيدة كولونا على بذل المساعي للافراج عن الفرنسيين السجناء في ايران بسبب ارتكابهم مخالفات قانونية ، لكن متابعة هذه القضية هي في يد القضاء الايراني.

واضاف امير عبداللهيان ان السيدة كولونا وباقي المسؤولين الفرنسيين قاموا باتخاذ خطوات ايجابية في السابق انعكست على مصالح البلدين.

وردا على سؤال حول الترحيب الذي ابداه امير عبداللهيان مؤخرا بواقعية الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ، اوضح وزير الخارجية الايراني ان ماكرون قد بدا التعامل مع الحكومة الايرانية الجديدة بصورة جيدة واجرى اتصالات ايجابية وبناءة مع نظيره الايراني آية الله رئيسي وحتى طلب منه التوسط لارساء الهدنة بين روسيا واوكرانيا ، لكن احداث الشغب التي حدثت في ايران شنت حرب نفسية واعلامية واسعة ضد الشعب الايراني وقدم الرئيس الفرنسي حينها رؤية خاطئة ازاء ايران لكنه اكتشف بسرعة انه لن يحدث شيء في ايران. ولذلك فاننا نستمر في اتصالاتنا الان لحل سوء الفهم الحاصل بين البلدين.
رقم : 1058840
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