ابو الغيط: قمة جدة صدر عنها عدة قرارات هامة ابرزها عودة سوريا

وأضاف احمد ابو الغيط خلال مؤتمر صحفي في قمة جدة السعودية أن هناك رغبة ان تكون عودة سوريا بداية للانخراط بشكل اكبر وتجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها.



وأكد أن" القضية الفلسطينية كانت على راس النقاشات وهناك تمسك بمبادرة السلام العربية ".



وصرح احمد ابو الغيط بأن "الموضوعات الاقتصادية لقيت اهتمام وقرارات القمة ركزت على البعدين الاقتصادي و الاجتماعي".



ثم أردف قائلا إن "المنطقة العربية مرت بحوالي عقد كامل من الصعوبات وهي في طريقها للخروج منها".



وأضاف "يجب العمل بمعزل عن رؤية الدول الخارجية فيما يتعلق بعودة سوريا للجامعة العربية و عودة سوريا الى الجامعة العربية خطوة نابعة عنى ارادة عربية ولا نسعى لصدام مع اية قوى خارجية".



وقال "نامل بتحرك الامور نحو تسوية الوضع السوداني بشكل ايجابي".