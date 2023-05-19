السيسي: عودة سورية الى الجامعة العربية خطوة مهمة لتوحيد العمل العربي المشترك

وانطلقت اعمال القمة العربية في جدة بالسعودية بمشاركة الرئيس السوري بشار الاسد والرئيس الاوكراني بصفة ضيف.



الزعماء العرب المتكلمون رحبوا باستعادة دمشق مقعدها في الجامعة العربية واستئناف دورها في العالم العربي وبالعلاقات العربية الايرانية. واكدوا على حق الشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات الاقليمية والدولية.



وقد غادر أمير قطر تميم بن حمد فجأة القمة دون ان يلقي كلمة. ورحب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحضور الرئيس السوري بشار الاسد في القمة وشدد على دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المحورية. واكد ضرورة الحل السياسي للازمة اليمنية والسودان.



ورفض بن سلمان ان تتحول المنطقة ميدانا للصراعات معتبرا أن سنوات من الصراعات عانت منها الشعوب تكفي.