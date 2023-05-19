الرئيس السوري يغادر السعودية بعد اختتام أعمال القمة العربية 32 في جدة

و أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن انتماء سورية عربي لكن ليس من منطلق عروبة الأحضان بل الإنتماء، مشددا على أن العمل العربي المشترك بحاجة إلى رؤى واستراتيجيات وأهداف مشتركة.



وشدد "الاسد" على أهمية المصالحات التي شهدتها المنطقة ومهدت الطريق للقمة العربية الحالية. كما دعا الى عمل عربي -عربي وعربي - اقليمي قوي من أجل مواجهة التبدلات التي يشهدها النظام العالمي.



قال الرئيس السوري بشار الأسد نحن اليوم امام فرصة تبدل الوضع الدولي الى العالم متعدد الاقطاب وهي فرصة تاريخية لاعادة ترتيب شؤوننا.



وأضاف الرئيس السوري بشار الأسد خلال انطلاق القمة العربية 32 في جدة بالسعودية "يجب تطوير اليات الجامعة العربية لتتماشى مع العصر".



وقال بشار الأسد إن "الانتماء العربي لسوريا هو حاضرها ومستقبلها وماضيها و علينا أن نبحث عن العناوين الكبرى التي تهدد مستقبلنا وتنتج أزماتنا كي لا نغرق ونغرق الأجيال القادمة بمعالجة النتائج لا الأسباب".



وختم بالقول "اتمنى ان تشكل هذه القمة مرحلة تضامن عربي وتنمية ازدهارا بدلا من الحرب والدمار".



يذكر أنه التقى الرئيس السوري بشار الاسد على هامش القمة العربية المقرر اقامتها اليوم الجمعة في جدة بالسعودية، التقى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الامارات، رئيس الوفد الإماراتي المشارك في القمة العربية.



وبحث الجانبان العلاقات الثنائية الوثيقة بين سوريا والإمارات، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.



ونقل الشيخ منصور للرئيس الأسد تحيات محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.



كما استقبل ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان الرئيس السوري بشار الأسد وقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة خلال وصولهم إلى قاعة اجتماع القمة العربية بمدينة جدة في السعودية.



وانطلقت في مدينة جدة السعودية، أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، بمشاركة زعماء الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة.



وتتميز هذه القمة بحضور سوريا للمرة الأولى منذ غياب دام 12 عاما، ومن المقرر ان تناقش القمة مجموعة من الملفات العربية الراهنة، أبرزها عودة سوريا والأزمة في السودان، فضلا عن القضية الفلسطينة والتصعيد في قطاع عزة، بالإضافة إلى ملفات اليمن ولبنان وليبيا.



وقبل انطلاق اعمال القمة، استقبل ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، قادة الدول والوفود المشاركة في قمة جدة.