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الجمعة 19 أيار 2023 ساعة 21:46

لقاء وزاري ثلاثي أرميني أذربيجاني روسي في موسكو..لافروف يعلق!

لقاء وزاري ثلاثي أرميني أذربيجاني روسي في موسكو..لافروف يعلق!
وقال لافروف في ختام المباحثات: "عقدنا في موسكو سلسلة من الاجتماعات المخصصة للعلاقات بين أرمينيا وأذربيجان ولبحث موضوع التسوية في قره باغ" مشيرا إلى أن المباحثات تمكنت من تقريب الجانبين من رؤية مشتركة بخصوص معاهدة السلام بينهما.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "لقد التقيت بشكل منفصل مع نظيري الأذربيجاني، ومن ثم مع نظيري الأرمني، وبعد ذلك جرى عقد لقاء ثلاثي بيننا".

وتابع: "بحثا معاهدة السلام، الذي بدأ الطرفان العمل عليه، حيث تجري حاليا مناقشة هذه المعاهدة بنشاط، بما في ذلك بمشاركة وسطاء آخرين".

وأضاف: "العمل على معاهدة سلام بين البلدين من الأمور الأساسية، ولكن شركاءنا أكدوا اليوم أنه بدون حل قضايا ترسيم الحدود وإلغاء حظر النقل والاتصالات الاقتصادية وبدون تحسن عام في الوضع الأمني ​​في إقليم قره باغ وعلى الحدود الأرمنية الأذربيجانية من الصعب المضي قدما في جوانب محددة من معاهدة السلام".

وذكر لافروف، أنه جرت مناقشة كل هذه الأمور والمسائل بشكل متكامل، موضحا أن وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا أعربا عن امتنانهما للجانب الروسي للدور الرائد في التسوية بين بلديهما".

وأوضح أن مباحثات اليوم تمكنت من تقريب الجانبين من رؤية مشتركة بخصوص معاهدة السلام وعدد من الأمور الأخرى.
رقم : 1058873
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