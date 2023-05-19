هذا ما اكد عليه البيان الختامي للقمة العربية في جدة

وأكد بن فرحان على ضرورة التوصل الى حل بناء للمبادرة العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. ودعم سورية ووحدة اراضيها ومساعدتها للخروج من أزمتها.



انهت القمة العربية اعمالها السعودية بتصدر مشاركة الرئيس السوري بشار الاسد المشهد فيها، وتشديد اعلان جدة على سيادة سورية ووحدة اراضيها وتعزيز الظروف المناسبة لعودة النازحين الى بلادهم.



وركز الاعلان على مركزية القضية الفلسطينية وحل الازمة اليمنية سياسيا وانتخاب رئيس للبنان وتشكيل حكومة فيه في اسرع وقت ممكن وحل الازمة السودانية دون تدخل خارجي. وكما اشاد المتحدثون بالتقارب العربي الايراني واتفاق ايران-السعودية.