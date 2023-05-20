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السبت 20 أيار 2023 ساعة 09:51

الخارجية الیمنية تدين اقتحام جماعات صهيونية لـ المسجد الأقصى

الخارجية الیمنية تدين اقتحام جماعات صهيونية لـ المسجد الأقصى
وأشارت وزارة الخارجية في بيان ، إلى أن هذه المسيرة المستفزة لمشاعر الفلسطينيين، حذرت من تبعاتها كل الفصائل الفلسطينية.

وأكدت أنه وفي ظل الأوضاع الاستفزازية للعدو الصهيوني، فإن قادم الأيام تنذر بعواقب كارثية ستشمل الأراضي المحتلة وربما الإقليم، يتحمل مسؤوليتها العدو الصهيوني، وتتمثل برد فعل عسكري قوي متوقع من فصائل المقاومة الفلسطينية رداً على استخدام القوة والعنف من قبل العدو الغاصب بحق الفلسطينيين العزل ومقدساتهم.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي الذي لم يبدي أي ردة فعل، لا يتحرك إلا بعد الرد بصواريخ المقاومة الفلسطينية.. مؤكدة أن العدو الصهيوني لن يتوقف عن غيه وعدوانه على الشعب الفلسطيني إلا بالرد القوي والرادع ومعادلة مواجهة القوة بالقوة.

وحذر بيان وزارة الخارجية من تفجير الأوضاع في الأراضي المحتلة، والذي يتحمل مسؤوليته العدو الصهيوني والجهات الدولية المتغاضية عن تجاوزاته واعتداءاته طوال الفترة الماضية.

وجددت وزارة الخارجية اليمنية الدعوة إلى عمل عربي إسلامي مشترك باستخدام السبل الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية المتاحة، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.
مصدر : وكالات
رقم : 1058985
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