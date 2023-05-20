السفير الإيراني في بيروت: الوعود الاقتصادية للاستكبار خداع و مكر

وقال السفير في تغريدة على تويتر : نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن خلال تجربتنا مع الاستكبار العالمي، كشفنا مكره في خداع الدول بالوعود الاقتصادية الزائفة مقابل التخلّي عن قدراتها العسكرية. وعند قيامها بذلك، يقوم (الاستكبار) باستهداف أمنها دون إنجاز أيّ وعد اقتصادي أو مالي".



ووفق متابعين، فإنّ تغريدة السفير أماني يقصد بها ما صدر عن البعض من كلام وتحليلات بأنّ التقدم الاقتصادي للدولة اللبنانية يتطلّب تحجيم إمكانيات المقاومة والدور المحوري الذي تؤديه دفاعًا عن لبنان في وجه الأطماع الصهيونية.