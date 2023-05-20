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السبت 20 أيار 2023 ساعة 12:21
قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي وزارة الخارجية وسفراء إيران
وجاء هذا اللقاء مع سماحة قائد الثورة الاسلامية قبيل المؤتمر العام للسفراء الايرانيين ورؤساء الممثليات الايرانية في الخارج.
مصدر :
وكالات
رقم :
1059006
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