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السبت 20 أيار 2023 ساعة 13:31

العميد باكبور : الحكومة العراقية تعهدت بنزع سلاح الجماعات الارهابية وطردها

العميد باكبور : الحكومة العراقية تعهدت بنزع سلاح الجماعات الارهابية وطردها
وفي تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء أشار قائد القوات البرية في قوات حرس الثورة الإسلامية إلى تحركات الأعداء، وخاصة بعض الجماعات الإرهابية في الحدود الغربية لإيران، وقال: تم في هذا الشأن الاتفاق مع الحكومة العراقية، وتعهدت بنزع سلاح الإرهابيين وطردها من العراق.

وأضاف قائد القوات البرية للحرس الثوري: نحن ننتظر أن تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها وأعطيناها الفرصة وإلا إذا لم يحدث شيء فإن ضربات الحرس الثوري ستستمر.

وعن مدة الفرصة التي أعطاها الحرس الثوري للعراق، قال العميد باكبور: لقد أعطيت فرصة محددة تعرفها الحكومة العراقية.

وحول الوضع الأمني ​​على الحدود، قال العميد باكبور: لحسن الحظ، هناك أمن جيد ومستقر في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الحدودية ، وليس لدينا أي مشاكل.

يذكر أن صواريخ الحرس الثوري استهدفت العام الماضي وفي المرحلة السابقة وعملية "ربيع"، مقار العديد من الجماعات الإرهابية الانفصالية في شمال العراق.
رقم : 1059021
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