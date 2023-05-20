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السبت 20 أيار 2023 ساعة 13:34

انطلاق عمليات التصويت بالخارج في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية

انطلاق عمليات التصويت بالخارج في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية
وفاز الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى التي أقيمت يوم 14 مايو/أيار الجاري، لكن فارقا ضئيلا حال بينه وبين الأغلبية المطلقة البالغة أكثر من 50%، ليضطر إلى خوض جولة إعادة.

وحصل أردوغان على 49.51% من أصوات الناخبين، في حين نال كمال كليجدار أوغلو 44.92%، وسنان أوغان 5.17% ومحرم إينجه (المنسحب) 0.44%.

ويخوض أردوغان جولة الإعادة أمام خصمه كليجدار أوغلو، الذي حل في المركز الثاني.

وفي تركيا، سيتوجه 61 مليون ناخب إلى مراكز الاقتراع يوم 28 مايو/أيار للاختيار بين المرشحين.

وستكون هذه هي أول مرة في تاريخ تركيا تجري فيها جولة إعادة للانتخابات الرئاسية.

وفي الخارج، يمكن لنحو 3.4 ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من التصويت.

وتستضيف ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم والتي تضم 3 ملايين شخص من أصول تركية، يحق لنحو 5.1 ملايين شخص منهم التصويت في الانتخابات التركية.

وقد حث أردوغان ناخبي الخارج للتوجه إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وقال، في تغريدة عبر تويتر أمس الجمعة، إن عملية التصويت للناخبين المقيمين بالخارج ستبدأ غدا السبت في الممثليات الدبلوماسية والمعابر الحدودية.

وأضاف "أرجو من مواطنينا المقيمين بالخارج ممارسة حقهم الديمقراطي من خلال متابعة مواعيد الانتخابات عن كثب في البلدان التي يقيمون فيها".

وأردف "أنتظر منكم إظهار إرادتكم بشكل قوي للمرة الثانية، وأنا على ثقة بأننا سنتجاوز هذا الاختبار أيضا"، مشيدا بالمشاركة القياسية للناخبين بالخارج خلال الجولة الأولى.
رقم : 1059022
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