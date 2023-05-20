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السبت 20 أيار 2023 ساعة 13:38

حماس تعلق على "تورط الاحتلال المباشر بقتل أبو عاقلة"

حماس تعلق على "تورط الاحتلال المباشر بقتل أبو عاقلة"
وقال العامودي في تصريح صحفي، "تابعنا باهتمام التحقيق الاستقصائي الذي عرضته قناة الجزيرة عبر برنامج (ما خفي أعظم) حول جرائم قتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، الذي يؤكد وجود تواطؤ واستهداف متعمّد لقتل الأدلة والشهود، ومحاولة طمس الحقيقة، والتهرّب من المسؤولية، وهي مخطط إسرائيلي لإرهاب الصحفيين والتغطية على جرائمه وانتهاكاته، ونؤكد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم".

وأضاف "جرائم الاحتلال لن ترهب إعلاميينا الوطنيين الأحرار الذين نعبر عن فخرنا واعتزازنا بهم من القيام بواجبهم المقدس في إيصال صوت شعبنا إلى العالم وحشد كل الطاقات لنصرة قضيتنا العادلة ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل الممكنة وفضح جرائمه وكشف حقيقته الفاشية العنصرية".
رقم : 1059023
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