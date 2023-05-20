الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 أيار 2023 ساعة 13:38

قائد الثورة الاسلامية: المرونة لا تتعارض مع المبادئ

قائد الثورة الاسلامية: المرونة لا تتعارض مع المبادئ
وقد التقى قائد الثورة الإسلامية بوزير الخارجية "حسين امير عبد اللهيان " وكبار مديري وزارة الخارجية وسفراء ورؤساء بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج صباح اليوم السبت على اعتاب التجمع الوطني لرؤساء المكاتب التمثيلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج.

وقد لفت قائد الثورة انه قد أساء بعض الناس فهم "المرونة البطولية" وقاموا بحسابات أخرى.واوضح بأن التقية تعني أنك عندما تتحرك في مكان ما فإنك تصل إلى صخرة لا يمكنك تجاوزها وتبحث عن طريق اخر لتمر بجانب الصخرة. المرونة تعني أننا لم نخوض حرباً صخرية ولكننا تمكنا من إيجاد طريقة أخرى.

واضاف: سماحته ان العزة في السياسة الخارجية تعني نفي الدبلوماسي الذي يرافقه الطلب والاستجداء بل ان العزة تعني الالتزام بمبادئنا بعيدا عما يقوله الاخرون وما يقومون به.

واضاف: ان الحكمة تستدعي التحلى بالعقل في كافة التفاعلات الثنائية والتجنب عن اراء غيرمدروسة.

وتابع سماحته: ان المصلحة قد تستلزم المرونة في بعض الحالات وانها لا تتعارض مع المبادئ لان المرونة ضرورية في بعض الحالات.
رقم : 1059024
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما رأيكم بقمة جدة بحضور الأسد وتحدّي إعادة إعمار سوريا؟
ما رأيكم بقمة جدة بحضور الأسد وتحدّي إعادة إعمار سوريا؟
قائد الثورة الاسلامية: المرونة لا تتعارض مع المبادئ
قائد الثورة الاسلامية: المرونة لا تتعارض مع المبادئ
20 أيار 2023
الملف الرئاسي اللبناني.. دعوات للاستفادة من لم الشمل العربي
الملف الرئاسي اللبناني.. دعوات للاستفادة من لم الشمل العربي
20 أيار 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وخطر الحرب على عدة جبهات
‘‘إسرائيل‘‘ وخطر الحرب على عدة جبهات
20 أيار 2023
قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي وزارة الخارجية وسفراء إيران
قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي وزارة الخارجية وسفراء إيران
20 أيار 2023
توتر العلاقات بين ‘‘إسرائيل‘‘ وروسيا
توتر العلاقات بين ‘‘إسرائيل‘‘ وروسيا
20 أيار 2023
هل ستحل محادثات جدة أزمة السودان؟
هل ستحل محادثات جدة أزمة السودان؟
19 أيار 2023
هل وضع النهضة الهزيل محلياً وإقليمياً عجل من نهاية الغنوشي؟
هل وضع النهضة الهزيل محلياً وإقليمياً عجل من نهاية الغنوشي؟
19 أيار 2023
آیة الله رئيسي يؤكد على تصدي الجرائم المنظمة في سيستان وبلوجستان
آیة الله رئيسي يؤكد على تصدي الجرائم المنظمة في سيستان وبلوجستان
19 أيار 2023
رئيسي: من يمس الوحدة الوطنية يتماشى مع استراتيجية العدو
رئيسي: من يمس الوحدة الوطنية يتماشى مع استراتيجية العدو
19 أيار 2023
سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
19 أيار 2023
هل يمكن للرياض أن تلعب لعبة مزدوجة مع طهران؟
هل يمكن للرياض أن تلعب لعبة مزدوجة مع طهران؟
18 أيار 2023
رئيسي يحذر طالبان بشأن حقوق إيران في المياه
رئيسي يحذر طالبان بشأن حقوق إيران في المياه
18 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما رأيكم بقمة جدة بحضور الأسد وتحدّي إعادة إعمار سوريا؟
‘‘إسرائيل‘‘ وخطر الحرب على عدة جبهات
توتر العلاقات بين ‘‘إسرائيل‘‘ وروسيا
سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية