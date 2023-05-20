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السبت 20 أيار 2023 ساعة 13:42

رئيسة تايوان: الحرب مع الصين «ليست خياراً»

رئيسة تايوان: الحرب مع الصين «ليست خياراً»
وقالت تساي في خطاب ألقته في المكتب الرئاسي في تايبيه بمناسبة الذكرى السابعة لتوليها الحكم، إن تايوان لن تُستفز ولن تخضع للضغط الصيني.

ومنذ أن تولت تساي السلطة في عام 2016، تكثف الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية لإجبار الجزيرة على قبول السيادة الصينية؛ إذ إن بكين تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها وتهدد بإخضاعها لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر.

ورفضت بكين دعوات من تساي لإجراء محادثات. وتعهدت تساي مراراً وتكراراً بالدفاع عن حرية تايوان وديمقراطيتها.

وأوضحت تساي أن «الحرب ليست خياراً. لا يمكن لأي من الجانبين تغيير الوضع الراهن من جانب واحد بوسائل غير سلمية... الحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار هو إجماع من العالم وتايوان».

من جهته، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمس، إن زعماء مجموعة الدول السبع اتفقوا على السعي إلى حل سلمي للقضايا المتعلقة بتايوان.

وتستعد تايوان لانتخابات رئاسية مهمة في منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، وتتصدر حالة التوتر مع الصين الحملة الانتخابية.
رقم : 1059027
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