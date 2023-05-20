الصحة الإيرانية: تسجيل 79 إصابة و 3 وفيات جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم السبت انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 611 ألفا و 138 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 58 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 364 ألفا و 749 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واضافت: ان 244 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



واشار التقرير الى تسجيل 3 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 146 ألفا و 230 حالة وفاة.



وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 588 ألفا و 255 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.



وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 530 ألفا و 25 لقاحا.