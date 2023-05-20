بكين محذرةً "مجموعة السبع": أي إجراءات تضرنا سترد بالمثل

يأتي ذلك بعد بدء الدورة الحالية لقمة "مجموعة السبع"، في مدينة هيروشيما اليابانية، في 19 أيار/مايو الحالي، والتي ستستمر إلى 21 من الشهر نفسه.



وتركّز هذه القمة بشكل أساسي على الملف الأوكراني والأمن الاقتصادي والاستثمارات "الخضراء"، بالإضافة إلى التطورات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وكان المجتمعون في القمة قد عبّروا في بيان عن "قلقهم الشديد" بشأن الوضع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي،معارضين بشدة ما أسموه "أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه"، بحسب ما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.



من جهته، أشار مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في وقت سابق من اليوم السبت، إلى أنّ أعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية يتطلعون إلى "إزالة المخاطر وليس الانفصال" عن الصين.



وقال سوليفان للصحافيين في القمة إنّ بيان المجموعة "سيوضح أنّ لكل دولة علاقتها ونهجها المستقل، لكننا متحدون وملتفون حول مجموعة من العناصر المشتركة"، في إشارة إلى خطط المجموعة للتعاون مع الصين في معالجة المخاوف الكبيرة في مجموعة من المجالات.



وقال سوليفان إنّ البيان المشترك لمجموعة السبع يجب ألا يكون مفاجئاً للصين نظراً لكون مخاوف المجموعة "معروفة جيداً" لبكين، بحسب تعبيره.



وفي وقت سابق، تناولت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع، وقالت إنّ قمة مجموعة السبع ستستهدف الصين.