مشاركة الرئيس السوري بالقمة العربية وترحيب عربي- دولي بالخطوة

وبدعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، حضر الرئيس السوري بشار الأسد إلى السعودية بعد غياب استمر لاثني عشر عاماً.



وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهد دخول الرئيس السوري إلى مقر القمة واستقباله الحافل من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث رأى المغردون في عودة سوريا إلى الجامعة العربية موقفاً إيجابياً، ووصفوه بالعودة إلى الحضن العربي.



ورحبت البلدان العربية والخليجية بحضور بشار الأسد في القمة كما أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن "ثمة فرصة لا ينبغي تفويتها لمعالجة الأزمة" في سوريا، بينما اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد أنّ دمشق عادت "بعدما تم إحباط المؤامرة التي كانت تهدف الى تفتيتها".



وفي مقال حمل عنوان (جدة بوصلة العرب وقمة الاستثناء) اعتبرت صحيفة عكاظ السعودية أن استثناء قمة جدة يكمن في عودة سورية إلى محيطها العربي، ونهاية فراق ظل لأكثر من 12 عاماً.



إعلام إسرائيلي.."انتصار للأسد"



هذا ونشر معلق الشؤون العربية في قناة "كان" الإسرائيلية، روعي كايس، صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عندما صافح الرئيس السوري وعانقه قبل انعقاد قمة الجامعة العربية في جدة، معلقاً عليها قائلاً: "صورة انتصار الأسد".



وأكد الإعلامي الإسرائيلي أنّ "الأصح أن نقول إنّ الجامعة العربية عادت إلى سوريا، وليس العكس".