مؤتمر "فلسطينيو الخارج" يعقد ملقتاه الوطني في بيروت

وقال الأمين العام لـ "فلسطينيي الخارج"، أحمد محيسن في افتتاح الملتقى، إن "المؤتمر الشعبي دعا إلى هذا الملتقى لتكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس المقاومة والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، وأنه حاجة وطنية ملحة في ظل الظروف والمتغيرات على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي".



وأكد محيسن على "أهمية بناء الجبهة الوطنية الموحدة لتنسيق العمل الفلسطيني، وتعزيز التنسيق بين الداخل والخارج ودعم صمود الشعب الفلسطيني وتطوير حالة التلاحم الفلسطينية في مختلف أماكن تواجد الفلسطينيين".



من جهته، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، إن "الشعب الفلسطيني دشن مرحلة جديدة من نضاله عنوانها المقاومة ووحدة الساحات، واستعادة دور الشتات الفلسطيني".



وشدد على أن "حق العودة يجمع الفلسطينيين في الشتات، داعياً المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج لتوحيد الشعب الفلسطيني في استعادة منظمة التحرير الفلسطينية والضغط لإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني يشارك فيها كل أبناء فلسطين في الداخل والخارج".



بدوره، قال الأمين العام السابق لـ "المؤتمر القومي العربي"، معن بشور، إن عقد الحوار حاجة مهمة في تصعيد المقاومة ضد الاحتلال، والتي تحولت إلى رقم صعب في الصراع مع العدو".



وأكد أن "فلسطينيو الشتات لهم دور مهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على إقصائه من الحافل الدولية، والظروف السياسية والقانونية تسمح بخوض هذه المعركة ضد الاحتلال من خلال القرارات الدولية".



فيما أدان رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، فايز بصبوص، الانتهاكات التي "يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وقطاع غزة، من التهويد والاستيطان وسياسة القتل والاعتقالات".



وأكد بصبوص على "أهمية أن تكون الاستراتيجية الوطنية فاعلة من خلال تحقيق استدامة في التواصل مع الأطراف الفاعلة في النضال الوطني الفلسطيني، ومراكمة المكتسبات التي تحققت بعد المواجهات العسكرية مع الاحتلال وإسنادها من خلال مشروع سياسي وطني".



من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية، سمعان خوري، أن "ملتقى الحوار الوطني يعقد في ظل تحديات كبيرة تواجه شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج".



وأشار خوري إلى أن "الاستراتيجية الوطنية التي أعلن عنها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تشكل خريطة طريق واضحة وصريحة لتعزيز دور الشعب الفلسطيني والتقدم خطوة باتجاه العودة وتحرير فلسطين".



وعلى هامش الملتقى، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، جهاد طه، إن انعقاد هذا الملتقى الوطني الفلسطيني "يهدف لتعزيز الحالة الوطنية الفلسطينية في أوساط شعبنا وأمتنا والحفاظ على الهوية الوطنية".



وأضاف أن "مخرجات الحوار الوطني الفلسطيني من شأنها النهوض بالحالة الفلسطينية، وصولاً إلى بناء استراتيجية وطنية تحمي وتصون حقوق وثوابت شعبنا أمام المشاريع الإستعمارية الصهيونية".



وتابع" كذلك من شأنها العمل على ترتيب البيت الفلسطيني، ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتطوريها وتفعيلها على أسس ديمقراطية".