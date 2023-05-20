الحرس الثوري يؤكد رصد سفينة "بول هاميلتون" الأمريكية في مضيق هرمز

وقال الادميرال عباس غلام شاهي في تصريح له: إن بحرية الحرس الثوري تقوم وفق برنامجها المستمر بمراقبة ورصد حركة السفن في مضيق هرمز والخليج الفارسي على مدار الساعة.



وأضاف: قامت طائرات الحرس الثوري المسيرة الاستطلاعية وسفن الدوريات في لواء ذو ​​الفقار التابع للمنطقة البحرية الأولى للحرس الثوري، مساء أمس (الجمعة 19 مايو)، برصد سفينة "بول هاميلتون" الأمريكية بدقة عند خروجها والتي كانت تقل ثلاثة من كبار قادة القوات البحرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية حسب زعمهم.



وتابع: كان يتم في السابق رصد هذه السفينة عند دخولها مضيق هرمز من قبل زوارق الدوريات ومركز قيادة مضيق هرمز التابع لبحرية الحرس الثوري، وكانت تخضغ لمراقبة ورصد كامل.



وأكد قائد المنطقة البحرية الأولى في الحرس الثوري أن أي سفينة تدخل مضيق هرمز تخضع لرصد استخباراتي من قبل البحرية التابعة للحرس الثوري ولا تبتعد للحظة عن دائرة الرصد والمراقبة.