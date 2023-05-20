الدفاع الروسية: تحييد 525 جنديا أوكرانياً واعتراض 12 صاروخا

وذكرت الوزارة في بيان: “على محور كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية التابعة لمجموعة قوات “الغرب” وحدات معادية في مناطق بيرشوترافنيف، في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية”.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية ان الدفاع الجوي الروسي اعترض 12 صاروخا أمريكي الصنع من راجمات “هيمارس” وصاروخ بريطاني من طراز “ستورم شادو” في يوم واحد.

وقالت الوزارة في بيان: “خلال النهار، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 12 قاذفة من راجمة هيمارس وصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز ستورم شادو، بالإضافة إلى قنبلة جوية موجهة GBU-32 أمريكية الصنع”.