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السبت 20 أيار 2023 ساعة 19:52

لقاء برلماني عراقي-كوري جنوبي وحديث عن رفع حظر السفر إلى العراق

لقاء برلماني عراقي-كوري جنوبي وحديث عن رفع حظر السفر إلى العراق
وتمدد وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، حظر السفر إلى دول عدة من بينها العراق، كل 6 أشهر، وذلك "لسوء الأوضاع الأمنية في هذه الدول".

جاء ذلك بعد استقبال رئيس لجنة العلاقات الخارجية ديلان غفور صالح ورئيس لجنة الصداقة العراقية – الكورية محمد صديق، الوفد البرلماني الكوري برئاسة النائب هان بيونغ دو (رئيس لجنة الصداقة الكورية – العراقية) وحضور السفير الكوري والوفد المرافق له في مقر لجنة العلاقات الخارجية".

وناقش الطرفان، بحسب بيان للجنة العراقية اطلع عليه "ألترا عراق"، "تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وكوريا من خلال تفعيل لجنة الصداقة وتبادل الزيارات والخبرات"، فيما أكد رئيس وأعضاء الوفد البرلماني الكوري على "رفع توصية إلى الحكومة الكورية برفع الحظر للسفر الى العراق".

التوصية بحسب ما نقله البيان عن اللجنة جاءت على اعتبار أن "العراق اليوم أكثر أمانًا واستقرارًا وازدهارًا ما يشجعهم لتعزيز التواصل والتعاون العملي والبناء والملموس بما يخدم مصلحة الطرفين"، وفق وصفهم.

وتحظر كوريا الجنوبية السفر إلى العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال وأفغانستان، وبعض مناطق الفلبين، بينما قال مسؤولون كوريون جنوبيون إن "الاضطرابات السياسية وسوء الأوضاع الأمنية وخطر الإرهاب ستستمر لفترة طويلة من الزمن" في الدول المحظورة.

من جانبه تحدث النائب صديق عن "إمكانية فتح خط نقل مباشر بين العراق وكوريا الجنوبية، وإمكانية فتح أكاديمية أو معهد كوري داخل العراق لتعلم اللغة الكورية".

بينما دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية إلى "تشجيع الشركات الكورية للاستثمار في العراق وإقامة مشاريع رائدة والتعاون الجدي المشترك لتذليل الصعوبات التي تواجه عمل هذه الشركات، بالإضافة إلى دعوتها الى مراجعة قرار الحكومة الكورية بمنع المواطنين الكوريين من السفر إلى العراق ونقل صورة واقعية عن الوضع الأمني المستقر والتطور الحاصل على كافة المستويات".
رقم : 1059102
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