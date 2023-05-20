الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 أيار 2023 ساعة 20:46
المستشار الثقافي الايراني:

" باقر" يدعو شباب لبنان لترويج تجربة المقاومة بالبلدان التي تتعرض للاستكبار

" باقر" يدعو شباب لبنان لترويج تجربة المقاومة بالبلدان التي تتعرض للاستكبار
وقال باقر في مقام السيد عباس في بلدة النبي شيث : "أنتم لديكم رسالة على الأقل إقليمية ويجب أن توصلوها وتبينوا لهم جدوى وفاعلية المقاومة وهذا هو جهاد التبيين، إذ إننا نحتاج الى تبيين جدوى المقاومة وفاعليتها لكي نعطي الإطمئنان لقلوب كل الشعوب التي تعاني من الإحتلال".

وختم بالثناء على المجاهدين وعوائلهم والبيئة المقاومة وقال: "أنتم أثبتم لكل الشعوب المستضعفة أنكم نموذجًا يحتذى به ويجب أن تنشروا هذه التجربة لتستفيد منها باقي الشعوب".

من جانبه أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي أنه "ببركة الشهداء لم نصنع فقط معادلة حماية وردع وإنما صنعنا معادلة للنصر في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن".

كلامه جاء خلال استقباله المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كميل باقر في مقام السيد عباس في بلدة النبي شيث الذي زاره في أجواء عيد المقاومة والتحرير، بحضور فاعليات حزبية واجتماعية وبلدية وحشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة.

وتابع قائلا: "منذ 11 سنة كانت الجهود مبعثرة ولكن اليوم أصبحنا محورًا ممتداً من اليمن الى غزة. وإن العدو الصهيوني أصغر بكثير من أن يجرؤ على محاربة إيران، فهو يعاني مع غزة ومع فصيل الجهاد الإسلامي في غزة، فما بالكم مع الجهاد وحماس وحزب الله وباقي دول المحور".
رقم : 1059109
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السودان الى اين ؟
السودان الى اين ؟
الى عرب التطبيع.. هل سمعتم شتائم "مسيرة الأعلام"؟!
الى عرب التطبيع.. هل سمعتم شتائم "مسيرة الأعلام"؟!
20 أيار 2023
ما رأيكم بقمة جدة بحضور الأسد وتحدّي إعادة إعمار سوريا؟
ما رأيكم بقمة جدة بحضور الأسد وتحدّي إعادة إعمار سوريا؟
20 أيار 2023
قائد الثورة الاسلامية: المرونة لا تتعارض مع المبادئ
قائد الثورة الاسلامية: المرونة لا تتعارض مع المبادئ
20 أيار 2023
الملف الرئاسي اللبناني.. دعوات للاستفادة من لم الشمل العربي
الملف الرئاسي اللبناني.. دعوات للاستفادة من لم الشمل العربي
20 أيار 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وخطر الحرب على عدة جبهات
‘‘إسرائيل‘‘ وخطر الحرب على عدة جبهات
20 أيار 2023
قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي وزارة الخارجية وسفراء إيران
قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي وزارة الخارجية وسفراء إيران
20 أيار 2023
توتر العلاقات بين ‘‘إسرائيل‘‘ وروسيا
توتر العلاقات بين ‘‘إسرائيل‘‘ وروسيا
20 أيار 2023
هل ستحل محادثات جدة أزمة السودان؟
هل ستحل محادثات جدة أزمة السودان؟
19 أيار 2023
هل وضع النهضة الهزيل محلياً وإقليمياً عجل من نهاية الغنوشي؟
هل وضع النهضة الهزيل محلياً وإقليمياً عجل من نهاية الغنوشي؟
19 أيار 2023
آیة الله رئيسي يؤكد على تصدي الجرائم المنظمة في سيستان وبلوجستان
آیة الله رئيسي يؤكد على تصدي الجرائم المنظمة في سيستان وبلوجستان
19 أيار 2023
رئيسي: من يمس الوحدة الوطنية يتماشى مع استراتيجية العدو
رئيسي: من يمس الوحدة الوطنية يتماشى مع استراتيجية العدو
19 أيار 2023
سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية
19 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما رأيكم بقمة جدة بحضور الأسد وتحدّي إعادة إعمار سوريا؟
‘‘إسرائيل‘‘ وخطر الحرب على عدة جبهات
توتر العلاقات بين ‘‘إسرائيل‘‘ وروسيا
سيناريوهات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية