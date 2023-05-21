قاليباف: الثورة الإسلامية قدمت فرصة هائلة لتنمية قدرات ومهارات الفتيات

وفي الجلسة العامة لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الأحد ،هنأ رئيس المجلس "محمد باقر قاليباف" ببداية "عشرة الكرامة" والتي سميت هذا العام "بالخدمة الكريمة والمفعمة بالأمل".



ويشار الى ان "عشرة الكرامة "(دهه کرامت) في الجمهورية الاسلامية الايرانية هي مناسبة تمتد من الأول من شهر ذي القعده ذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة بنت بن جعفر(ع) والتي اتخذتها ايران يوماً للفتاة المسلمة وتنتهي بذكرى ولادة أخيها الامام علي بن موسى الرضا (ع) في 10 من ذي القعدة.



كما هنأ قاليباف جميع فتيات ايران بيوم البنت والذي يتزامن مع ميلاد السيدة فاطمة المعصومة (ع) وقال :" إن الثورة الإسلامية قدمت فرصة هائلة لتنمية قدرات ومهارات الفتيات على جميع المستويات وخاصة للتقدم في المجالات العلمية."



واشار الى ان هناك في العقود الأربعة الماضية العديد من الفتيات الإيرانيات الموهوبات والمؤهلات بين أفضل العلماء والأطباء البارزين ومديري القطاع الخاص والفنانين والمهندسين المعماريين والمدرسين والمهندسين الذين درسوا في مدارس وجامعات البلاد.



واشار الى أن النظرة الدونية للمرأة والفتاة هي نظرة مجحفة وظالمة وتعرقل تنمية قدراتهن ومهاراتهن الفتيات ، فقد اعتبر قاليباف ان تشتيت انتباه الفتيات عن التعلم وتنمية مواهبهن وتولي وظائف مهمة في المجتمع وطبعاً تكوين أسرة صحية وإبقائهن منشغلات بتصميم تيارات القوة والثروة في العالم ، بالإضافة إلى تحويل المرأة إلى أدوات للتجارة وجني الأرباح في صناعة الثقافة وإيقافها علمياً وفكرياً سيقضي على مؤسسة الأسرة والعلاقات الأسرية العميقة في جميع أنحاء العالم وسيضعف على المجتمعات.



وأضاف قاليباف بأن الهيمنة والسيطرة على بلد تضعف فيه الأسرة أسهل بكثيرمن بلد تكون فيه الأسرة مصدراً للأبناء الشجعان الذين يلتزمون بالمبادئ الأخلاقية ويهتمون بالبلد ويلتزمون بالقيم الإنسانية.



وأشار قاليباف الى ان مجلس الشورى الاسلامي سيحاول إزالة الفوارق غير العادلة عن تقدم النساء والفتيات، وأكّد انه و بالموافقة على مشروع قانون "منع الحاق الأذى بالمرأة وتحسين أمنها ضد سوء المعاملة" أظهرنا عملياً اهتمامنا في هذا الصدد لتدرك نساء ايران أن النظام الإسلامي يؤمن بحقوق المرأة وفقا لقائده الحكيم ووفقا لوجهات نظرحقيقية وأساسية وعميقة عن الإسلام حول المرأة وبعيدة عن وجهات النظر الآلية.