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الاثنين 22 أيار 2023 ساعة 08:37

ثلاثة شهداء فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في بلاطة

ثلاثة شهداء فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في بلاطة
والشهداء الثلاثة، هم: فتحي جهاد عبد السلام رزق (30 عاماً)، وعبد الله يوسف محمد أبو حمدان (24 عاماً)، ومحمد بلال محمد زيتون (32 عاماً).

وافاد الهلال الأحمر في نابلس بأن حصيلة اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة 3 شهداء و 3 إصابات بالرصاص الحي و2 شظايا نتيجة تفجير المنازل واحدة لفتاة و2 شظايا تم تقديم العلاج الميداني لهم و 5 حالات إغماء داخل المنازل، وتم إعاقة عمل طواقم الهلال ومنعهم من الوصول للإصابات رغم التنسيق من قبل الصليب الأحمر*

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مخيم بلاطة فجر اليوم، وسط اطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات عنيفة، الامر الذي ادى لاستشهاد الشبان الثلاثة، وإصابة ثلاثة آخرين على الاقل جروح أحدهم حرجة.

وذكر مصدر صحفي بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الشرقية من نابلس وان اشتباكات اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال تزامناً مع اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.
رقم : 1059347
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