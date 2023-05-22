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الاثنين 22 أيار 2023 ساعة 09:35

ايران تنتج 95٪ من لقاحات الماشية محليا

ايران تنتج 95٪ من لقاحات الماشية محليا
وقال سعيد حسيني على هامش زيارة لوحدة إنتاج الدواء في مدينة دليجان بمحافظة مركزي (وسط ايران) اليوم الاحد: هناك 250 وحدة إنتاج نشطة في مجال الأدوية واللقاحات ومضافات الأعلاف في البلاد ، منها 11 وحدة في مجال إنتاج لقاحات الماشية والدواجن.

وأوضح أن حوالي 95٪ من لقاحات الماشية تنتج في البلاد، مضيفا: لكن 30٪ فقط من اللقاحات المستخدمة للدواجن محلية و 70٪ مستوردة.

وتابع المدير العام لمكتب الأدوية والعلاج بمنظمة الطب البيطرية: نحاول أن نصبح مكتفين ذاتياً في هذا القطاع بالخطط الموضوعة وبدعم من منتج لقاح الدواجن هذا العام ونصبح مصدراً من خلال الاستمرار في عملية الإنتاج.

واضاف حسيني: هناك أربعة آلاف مركز عيادة في مجال التشخيص والعلاج في البلاد، كما توفر 2400 وحدة صيدلية و 1500 وحدة تلقيح خدمات صحية وطبية لمربي الماشية في القطاع الخاص.

وتابع قائلا : إن عدد المستحضرات الصيدلانية المنتجة في البلاد يبلغ 1،860 منتجاً منها 559 نوعاً من الأدوية.

واشار المدير العام لمكتب الأدوية والعلاج بمنظمة الطب البيطري الى وحدة إنتاج الدواء في دليجان، وقال: إن هذه الوحدة الإنتاجية تلبي احتياجات البلاد في مجال الأدوية والمطهرات البيطرية وتصدر بعض المنتجات إلى دول أخرى.

من جانبه أوضح مدير عام الطب البيطري بمحافظة مركزي، فتاحي، أن هذه المحافظة تعتبر من المحافظات الرائدة في إنتاج الأدوية والمطهرات والسموم البيطرية، وقال: يتم إنتاج أكثر من 350 نوعا من الأدوية البيطرية في 26 مصنعا لانتاج الأدوية والسموم والمطهرات في المحافظة.
رقم : 1059368
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