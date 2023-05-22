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الاثنين 22 أيار 2023 ساعة 09:38

ایران تدین تدنيس باحات المسجد الأقصى من جديد

ایران تدین تدنيس باحات المسجد الأقصى من جديد
و ادان ناصر كنعاني، تدنيس المسجد الاقصى المبارك من جديد من قبل عضو متطرف في حكومة کیان الفصل العنصري الصهيوني إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك.

وقال: إن مثل هذه الأعمال الجريئة والاستفزازية هي وجه آخر للجرائم الواسعة والمستمرة لکیان الفصل العنصري الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية والإسلامية لهذه الأرض ويتطلب ردا فعالا وفوريا ورادعا من العالم الإسلامي والمجتمع الدولي.

وأضاف أن القدس الشريف كان وسيبقى العاصمة الموحدة والأبدية لفلسطين، مؤکدا أن اعتداءات المحتلين الصهاينة المستمرة على هذه المدينة ومقدساتها الإسلامية لن تغير من الواقع ووضعها التاريخي.
رقم : 1059370
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