بيان لقوات الدعم السريع عن اتفاق جدة لوقف إطلاق النار في السودان

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع نجم الدين عبد الله: "نرحب بالتوقيع على اتفاق جدة بشأن وقف إطلاق النار قصير الأمد، وما ينطوي عليه من ترتيبات تسهل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، وصيانة وتشغيل مرافق المياه والكهرباء والاتصالات".



وأضاف: "نؤكد التزامنا التام بوقف إطلاق النار ابتداءا من مساء غد الاثنين، والعمل على تسهيل ايصال المساعدات الإنسانية وفتح الممرات للمدنيين، وتقديم كل ما من شأنه تخفيف معاناة شعبنا".



وتابع: "نحن اليوم أكثر إصرارا وعزيمة على ضرورة كسر هذه الحلقة الشريرة التي ظلت تتحكم في مصير شعبنا ظلما واستبدادا، نحن أيضا مصممون على تنفيذ برنامج الإصلاح الأمني والعسكري من أجل تحقيق الاستقرار في بلادنا".



وأردف قائلا: "يستحق شعبنا العيش بحرية وكرامة في وطن حر ديمقراطي آمن ومستقر، كما يستحق أبناؤنا وبناتنا تحقيق تطلعاتهم التي ثاروا من أجلها رافعين شعارات الحرية والسلام والعدالة".



وأشار إلى أن في السودان متسع لجميع الأطراف، والجميع متساوون في الحقوق والواجبات، وأن لا فضل لأحد على الآخر، مشددا على أن السلطة الفعلية والسيادة الكاملة للشعب السوداني وأن "لا مكان بين السودانيين للطغاة".