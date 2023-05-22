الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 22 أيار 2023 ساعة 09:41

بيان لقوات الدعم السريع عن اتفاق جدة لوقف إطلاق النار في السودان

بيان لقوات الدعم السريع عن اتفاق جدة لوقف إطلاق النار في السودان
وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع نجم الدين عبد الله: "نرحب بالتوقيع على اتفاق جدة بشأن وقف إطلاق النار قصير الأمد، وما ينطوي عليه من ترتيبات تسهل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، وصيانة وتشغيل مرافق المياه والكهرباء والاتصالات".

وأضاف: "نؤكد التزامنا التام بوقف إطلاق النار ابتداءا من مساء غد الاثنين، والعمل على تسهيل ايصال المساعدات الإنسانية وفتح الممرات للمدنيين، وتقديم كل ما من شأنه تخفيف معاناة شعبنا".

وتابع: "نحن اليوم أكثر إصرارا وعزيمة على ضرورة كسر هذه الحلقة الشريرة التي ظلت تتحكم في مصير شعبنا ظلما واستبدادا، نحن أيضا مصممون على تنفيذ برنامج الإصلاح الأمني والعسكري من أجل تحقيق الاستقرار في بلادنا".

وأردف قائلا: "يستحق شعبنا العيش بحرية وكرامة في وطن حر ديمقراطي آمن ومستقر، كما يستحق أبناؤنا وبناتنا تحقيق تطلعاتهم التي ثاروا من أجلها رافعين شعارات الحرية والسلام والعدالة".

وأشار إلى أن في السودان متسع لجميع الأطراف، والجميع متساوون في الحقوق والواجبات، وأن لا فضل لأحد على الآخر، مشددا على أن السلطة الفعلية والسيادة الكاملة للشعب السوداني وأن "لا مكان بين السودانيين للطغاة".
رقم : 1059373
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
المقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الغاصب.. هل يدرك الكيان العواقب؟
المقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الغاصب.. هل يدرك الكيان العواقب؟
22 أيار 2023
همسات "حرب مجمدة" في أوكرانيا...طعنة أخری لواشنطن في ظهر كييف
همسات "حرب مجمدة" في أوكرانيا...طعنة أخری لواشنطن في ظهر كييف
22 أيار 2023
السعودية ومسألة اعادة اعمار سوريا
السعودية ومسألة اعادة اعمار سوريا
22 أيار 2023
وزير الأمن: الأعداء سيواجهون ردا حاسما إذا تسببوا في انعدام الأمن لإيران
وزير الأمن: الأعداء سيواجهون ردا حاسما إذا تسببوا في انعدام الأمن لإيران
21 أيار 2023
قاليباف: الثورة الإسلامية قدمت فرصة هائلة لتنمية قدرات ومهارات الفتيات
قاليباف: الثورة الإسلامية قدمت فرصة هائلة لتنمية قدرات ومهارات الفتيات
21 أيار 2023
السودان الى اين ؟
السودان الى اين ؟
20 أيار 2023
الى عرب التطبيع.. هل سمعتم شتائم "مسيرة الأعلام"؟!
الى عرب التطبيع.. هل سمعتم شتائم "مسيرة الأعلام"؟!
20 أيار 2023
ما رأيكم بقمة جدة بحضور الأسد وتحدّي إعادة إعمار سوريا؟
ما رأيكم بقمة جدة بحضور الأسد وتحدّي إعادة إعمار سوريا؟
20 أيار 2023
قائد الثورة الاسلامية: المرونة لا تتعارض مع المبادئ
قائد الثورة الاسلامية: المرونة لا تتعارض مع المبادئ
20 أيار 2023
الملف الرئاسي اللبناني.. دعوات للاستفادة من لم الشمل العربي
الملف الرئاسي اللبناني.. دعوات للاستفادة من لم الشمل العربي
20 أيار 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وخطر الحرب على عدة جبهات
‘‘إسرائيل‘‘ وخطر الحرب على عدة جبهات
20 أيار 2023
قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي وزارة الخارجية وسفراء إيران
قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي وزارة الخارجية وسفراء إيران
20 أيار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤامرة الصمت الدولي.. لم يعد هناك صمت بل هناك مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني
المقاومة الفلسطينية تحذر الكيان الغاصب.. هل يدرك الكيان العواقب؟
همسات "حرب مجمدة" في أوكرانيا...طعنة أخری لواشنطن في ظهر كييف
ما رأيكم بقمة جدة بحضور الأسد وتحدّي إعادة إعمار سوريا؟