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الاثنين 22 أيار 2023 ساعة 11:41

ازدياد حجم التبادل التجاري بين ايران والصين

ازدياد حجم التبادل التجاري بين ايران والصين
وتشير الارقام الصادرة عن الجمارك الصينية ان حجم التبادل التجاري بين ايران والصين ارتفع بمقدار 4 بالمئة خلال الشهور الاربعة الاولى من العام الحالي ايضا وبلغ 5 مليارات و20 مليون دولار.

وتراجع حجم الاستيراد الصيني من ايران خلال هذه الفترة بمقدار 39 بالمئة قياسا مع الفترة المماثلة من العام الماضي وبلغ مليارا و520 مليون دولار.

ويرجع سبب تراجع قيمة الواردات الصينية من ايران خلال هذه الفترة الى تراجع اسعار النفط .

وقد استوردت الصين سلعا وبضائع من ايران خلال شهر نيسان /ابريل بقيمة 386 مليون دولار ، وصدرت في المقابل 797 مليون دولار من السلع والبضائع الى ايران ، وقد سجل الاستيراد الصيني من ايران خلال شهر ابريل تراجعا بمقدار 30 بالمئة فيما سجلت الصادرات الصينية الى ايران خلال هذا الشهر ارتفاعا بمقدار 30 بالمئة قياسا مع شهر ابريل من العام 2022.
رقم : 1059388
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