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الاثنين 22 أيار 2023 ساعة 11:44

الانتخابات التركية.. أوغان يستعد لدعم أردوغان

الانتخابات التركية.. أوغان يستعد لدعم أردوغان
جاء ذلك وفق ما نشرته صحيفة "حريت" التركية، حيث ذكرت، نقلا عن مصادر، أن المرشح الرئاسي السابق عن تحالف Ata (تحالف أتاتورك) سنان أوغان أعلن اليوم الاثنين عن دعمه الرئيس الحالي ومرشح الانتخابات الرئاسية رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أفادت في وقت سابق أن الرئيس التركي حصل على 49.24% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه كمال كيليتشدار أوغلو على 45.07% من الأخذ في الاعتبار الأصوات التي أدلى بها الناخبون خارج البلاد.

وقال عبد القادر سلفي، الكاتب الصحفي المقرب من الرئيس أردوغان: "بحسب المعلومات التي تلقيتها، سيعلن أوغان اليوم أنه سيدعم الرئيس أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات، وسيعلن أنه لن يدعم كيليتشدار أوغلو لأنه يدعم المنظمات الإرهابية"على حد قوله.

وبحسب "حريت" فإن أوغان "لن يكتفي بالإدلاء ببيان، بل سيعلن النقاط التي ناقشها مع الرئيس أردوغان، وهي: عدم تغيير المواد الأربع الأولى من الدستور. منع محاولات شطب الهوية التركية من الدستور، ومكافحة جميع أنواع المنظمات الإرهابية ومكافحة الإرهاب، والترحيل التدريجي لطالبي اللجوء وفقا للخطة، وتطوير السياسة الاقتصادية بما يتوافق مع الأسواق الدولية وخلق مرونة أكبر في سياسة أسعار الفائدة".
رقم : 1059391
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