'جاكرتا' تُزيِّن شوارعها لاستقبال الرئيس رئيسي

وكانت آخر زيارة رسمية لرئيس إيراني إلى إندونيسيا قبل 17 عاما.



يشار الى ان اندونيسيا شهدت نموا اقتصاديا سنويا بنسبة 5 ٪ خلال الاعوام العشر الاخيرة بشكل متتالي.