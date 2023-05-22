'جاكرتا' تُزيِّن شوارعها لاستقبال الرئيس رئيسي

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الاثنين 22 أيار 2023 ساعة 11:45
'جاكرتا' تُزيِّن شوارعها لاستقبال الرئيس رئيسي
وكانت آخر زيارة رسمية لرئيس إيراني إلى إندونيسيا قبل 17 عاما.
يشار الى ان اندونيسيا شهدت نموا اقتصاديا سنويا بنسبة 5 ٪ خلال الاعوام العشر الاخيرة بشكل متتالي.
رقم :
1059392
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