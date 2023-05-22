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الاثنين 22 أيار 2023 ساعة 12:40

کنعاني: مجموعة الدول السبع تحاول فرض مناهجها الظالمة على الآخرين

کنعاني: مجموعة الدول السبع تحاول فرض مناهجها الظالمة على الآخرين
ورفض الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضد البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإیرانیة وقال: كما أكدنا مرات عديدة ، فإن البرنامج النووي الإيراني له أهداف سلمية وليس للأسلحة النووية مكان في عقيدتنا الدفاعية.

ومن هذا المنطلق فإننا نرفض بشدة البيان الانتقائي والادعاءات الوهمية التي أدلى بها أصحاب الأسلحة النووية الذين هم أعضاء في هذه المجموعة.

وقال إن قیام قادة مجموعة السبع بتوجیه الدعوة إلی جميع الدول لدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 غريب جدا ويكشف عن تبني هذه الدول سياسات متناقضة، لأن هذه الدول هي نفسها المنتهکة الرئیسیة للقرار المذكور وفرض أقصى العقوبات غير القانونیة على الشعب الإيراني.

واعتبر خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) اجراءً یرافقها حسن النية من جانب إيران لحل الهواجس المصطنعة بشأن برنامج إيران النووي وإنجازًا مهمًا للدبلوماسية متعددة الأطراف ، والتي عانت للأسف من أضرار جسيمة بسبب الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من الاتفاق وعدم اتخاذ أي إجراء من الأطراف الأوروبية بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وأشار إلى التقدم المرضي في تنفيذ الاتفاقيات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأضاف: لطالما التزمت الجمهورية الإسلامية الإیرانیة بتعهداتها الدولية وهي عازمة على مواصلة تعاونها البناء وتفاعلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات كما تتوقع من الدول الأخرى التخلی عن التسییس والتدخل في التفاعلات الفنية بين إيران والوكالة من خلال الضغط على هذه المنظمة الدولية.
رقم : 1059398
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