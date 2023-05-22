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الاثنين 22 أيار 2023 ساعة 14:29

وزير الداخلية: تم تحديد منفذ مهران كحدود رئيسة لزوار الأربعين

وزير الداخلية: تم تحديد منفذ مهران كحدود رئيسة لزوار الأربعين
وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاثنين حين وصوله الى مدينة ايلام غرب ايران، اوضح الوزير وحيدي بانه سيتم خلال الزيارة وضع حجر الأساس لعدة مشاريع في محافظة ايلام، مؤكدا على حل كل المشاكل التي تواجهها المؤسسات وازالة العراقيل التي تعترض سبيل تنفيذ هذه المشاريع.

وتابع وزير الداخلية قائلا: علينا جميعا أن نبذل الجهود يدا بيد لتسوية المشاكل المحتملة التي قد يواجهها زوار الامام الحسين (عليه السلام) أثناء توجههم الى العتبات المقدسة.

وأكد أن كيفية ذهاب واياب الزوار من منفذ مهران الحدودي في العام الماضي كانت جيدة، مما يظهر حسن الضيافة لدى اهالي محافظة ايلام وحبهم لأهل البيت عليهم السلام.
رقم : 1059415
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