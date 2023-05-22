اللواء سلامي: نحن بحاجة لاكتساب القدرة لانهاء هيمنة المستكبرين

جاء ذلك في كلمة القاها اللواء سلامي لدى مشاركته قبل ظهر اليوم الاثنين في مراسم تقديم ۲۲ كتابا بعنوان «الحرس الثوري على مرّ الثورة».



وتابع قائلا: ان حرس الثورة الاسلامية تم تشكيله على أساس التقوى ويضم رجالا مؤمنين بواسل، حيث أن الحرس الثوري يعتبر في الحقيقة تجسيدا للآية القرآنية الشريفة التي تصف المؤمنين بأنهم رحماء بينهم وأشداء على الكفار.



واعتبر المسؤول قوات حرس الثورة الاسلامية بأنها نتيجة تجارب مؤلمة شهدها التاريخ الاسلامي ومراحل من تاريخ ايران، وأكد أن الامام الخميني طاب ثراه أخذ العبر من التاريخ الاسلامي بعين الاعتبار وتوصل الى هذه النتيجة وهي اقامة حكم الاسلام على انقاض النظام البائد.



وتابع قائلا: ان الامام الراحل رأى أن عدم تشكيل حكومة اسلامية لا يؤدي الى اقامة حكم الاسلام واعادة العزة الى المسلمين، وتحقيق مثل هذا الامر يحتاج الى تنظيم يستند على القوة الايمانية للقلوب والايمان الحقيقي.



وقال المسؤول: ان قوات حرس الثورة الاسلامية واجهت منذ البداية أقوى وأعتى قوة عالمية، بدءا من الحرب المفروضة (1980-1988) التي شاركت فيها كل القوى العالمية، الا ان ارادة هذه القوات انتصرت على هذه القوى بفضل الله والقيادة الحكيمة للامام الخميني وتعاون الشعب الايراني المسلم.