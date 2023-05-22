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الاثنين 22 أيار 2023 ساعة 14:35

قاليباف: قوة الجمهورية الإسلامية الايرانية تكمن في شعبها

قاليباف: قوة الجمهورية الإسلامية الايرانية تكمن في شعبها
أشار " قاليباف " الذي كان يتحدث أمام ملتقى رؤساء البعثات الايرانية في الخارج الذي عقد أمس الاحد، الى الدور الذي تؤديه ايران الاسلامية في النظام العالمي الجديد، معتبرا انعقاد مثل هذه الملتقيات فرصة استثنائية نظرا لقرب ادراج الخطة التنموية الـ 7 في جدول اعمال مجلس الشورى الاسلامي.

وهنأ رئيس السلطة التشريعية يحلول اليوم السعيد لمولد كريمة أهل البيت عليهم السلام السيدة فاطمة المعصومة بنت الامام الكاظم (عليهما السلام) الذي صادف أمس الاحد.

وأكد ضرورة انعقاد مثل هذه الملتقيات التي اعتبرها فرصة استثنائية خاصة وان مجلس الشورى الاسلامي أدرج في جدول اعماله الخطة التنموية الـ 7 لتحديد الأطر لإدارة شؤون ايران الاسلامية خلال الاعوام الـ 5 المقبلة.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي قائلا: لقد أخذنا بعين الاعتبار الاولويات في هذه الخطة في اطار توجيهات قائد الثورة الاسلامية سماحة الامام الخامنئي والسير في المحور الذي خططه سماحته.

وأشار الى التطورات الداخلية والدولية في الاعوام الأخيرة وقال: يجب أن نعمل على ايجاد تغيير في اسلوب الادارة، كما أكد على ذلك قائد الثورة في خطابه الذي القاه قبل 3 أعوام خلال مراسم رحيل الامام الخميني طاب ثراه بضرورة ايجاد التحول حيث كان الامام الراحل السبّاق في هذا الخصوص.

وشدد "قاليباف" على أن نظام الهيمنة شن حربا هجينة شرسة ضد الشعب الايراني، مؤكدا ضرورة التصدي لهذه الحرب من خلال التخطيط الدقيق في مواجهة مخططاته.

وتطرق الى خصوصيات اساليب الحكم الحديث وقال: ان النصر الذي حققه الشعب الايراني في مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) انما تم بفضل الاعتماد على الله تعالى والشعب الايراني، فيما انتصر الشهيد الحاج قاسم سليماني على أميركا استنادا الى هذين المبدئين.
رقم : 1059419
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