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الاثنين 22 أيار 2023 ساعة 14:37

قوات الدعم السريع ترد على أنباء مقتل قائدها حميدتي وشقيقه

قوات الدعم السريع ترد على أنباء مقتل قائدها حميدتي وشقيقه
وحسب مصادر نفى الزين خلال تصريحات متلفزة، ما يتردد حول وفاة قائد قوات الدعم السريع أو إصابته.

كما نفى أيضا ما يتردد عن وفاة أو إصابة القائد الثاني للقوات، الفريق عبد الرحيم دقلو، مؤكدًا أنه يتنقل بين القوات لقيادة المعارك.

وقال مستشار قائد قوات الدعم السريع إن "القوات لن تخرج من المواقع التي سيطرت عليها منذ اندلاع القتال في 15 أبريل/نيسان الماضي"، مؤكدًا أن "الجيش هو من نفّذ "انقلابًا" ضد قوات الدعم السريع" حسب قوله.

وأضاف أن "قواته تتمركز بشكل قانوني لحماية المستشفيات وتقدم خدمات للطواقم الطبية في المستشفيات ولسكان العاصمة، قائلًا إن ما يتردد غير ذلك هو "فرية" للنيل من الدعم السريع" حسب تعبيره.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
رقم : 1059420
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