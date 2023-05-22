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الاثنين 22 أيار 2023 ساعة 14:48

مصر تحدد لمواطنيها في السودان مواقع الإجلاء والإجراءات

مصر تحدد لمواطنيها في السودان مواقع الإجلاء والإجراءات
وقالت الخارجية: "تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى أرض الوطن التجمع بنقطة مطار "دنقلا" غدا الثلاثاء 23 مايو 2023، حيث سيتم الإجلاء جواً من هذه النقطة قبل الساعة السادسة صباحا"، لافتة إلى استمرار عمليات الإجلاء البري من معبري قسطل وأرقين.

كما أكدت الوزارة في بيانها استمرار تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

ويوم السبت الماضي، وقّع الجيش وقوات الدعم السريع اتفاقا لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع، بعد محادثات في السعودية، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مساء اليوم الاثنين، بآلية مراقبة مدعومة دوليا.

ووفقا لنص اتفاق جدة، ستتولى لجنة مؤلفة من 3 ممثلين عن كل من طرفي الصراع و3 أعضاء من السعودية ومثلهم من الولايات المتحدة مراقبة وقف إطلاق النار.
رقم : 1059422
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