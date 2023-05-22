من هو الامين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني؟

من هو العميد احمديان ؟



وُلد احمديان عام 1961 في محافظة كرمان جنوب شرق ايران وكان رفيقا للقائد الشهيد الحاج قاسم سليماني في فرقة "ثار الله" 41 للحرس الثوري. في العام 1980 ترك احمديان مقاعد الدراسة موقتا حينما كان طالبا في كلية طب الاسنان بجامعة طهران متوجها إلى جبهات الحرب للمشاركة في الدفاع المقدس بمواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام على الجمهورية الاسلامية الايرانية. في الاعوام الأخيرة من الحرب، أصبح أحمديان أحد مهندسي التطوير في بحرية الحرس الثوري. بالإضافة إلى لعب دور في تكوين قوة بحرية جديدة ومبتكرة في الحرس الثوري، فقد ورد ذكره كواحد من أوائل المنظرين لفكرة الدفاع غير المتكافئ. خلال فترة حضور أحمديان كنائب وقائد في بحرية الحرس الثوري، أصبحت فكرة الدفاع غير المتكافئ في البحرية عملانية تماما.



حضوره المستمر لمدة 15 عامًا في سلاح البحرية التابع للحرس الثوري جعله معروفا كخبير في مجال الملاحة والصواريخ. غادر أحمديان البحرية في الحرس الثوري عام 2000 ليرأس هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري. خلال فترة مهمته التي استمرت 7 اعوام كرئيس لهيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري، أحدث تحولا هائلا في الهيكل الإداري والقدرة التنظيمية للحرس الثوري في أبعاد مختلفة.



بالإضافة إلى حصوله على درجة الدكتوراه في طب الأسنان، تخرج أحمديان بدرجة الدكتوراه في الإدارة الإستراتيجية من جامعة الدفاع الوطني العليا، وكان رئيس المركز الإستراتيجي للحرس الثوري الإسلامي لمدة 16 عاما بدءا من العام 2007 ، ويعرف بأنه أحد الشخصيات الأكثر الماما في البلاد في شؤون الأمن القومي، ويحظى ايضا بمعرفة استراتيجية للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.



كان الدكتور أحمديان أحد الأعضاء الخمسة الجدد الذين أضافهم قائد الثورة الى تشكيلة مجمع تشخيص مصلحة النظام في 20 ايلول /سبتمبر عام 2022.